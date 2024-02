Sfida tra capoliste nei rispettivi di campionato in questo turno in Europa League. Trasferta insidiosa per lo Sporting Lisbona sul sintetico dello stadio degli Young Boys in programma giovedì alle ore 18.45. Pronostico Young Boys-Sporting Lisbona di Europa League del 15/02/2024.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Lo Young Boys è primo in classifica nel proprio campionato con 7 punti di vantaggio sulla seconda. In campionato sul proprio campo è imbattuto, solo Lipsia e Manchester City sono riusciti ad espugnare la squadra svizzera, entrambi con il risultato di 3-1.

Lo Sporting Lisbona nelle ultime 12 gare ne ha vinte 11, perdendo solo in Coppa di Lega contro il Braga il 23 gennaio. La squadra dell’ex Lecce Morten Hjulmand è prima in classifica insieme al Benfica, ma con una gara in meno ed ha il migliore attacco del campionato lusitano.

Le probabili formazioni di Young Boys-Sporting Lisbona

Young Boys (4-3-3): Von Ballmoos; Blum, Camara, Lustenberger, Hadjam; Males, Lauper, Ugrinic; Mvuka, Itten, Colley.

Sporting Lisbona (3-4-3): Adan; Quaresma, Coates, Inacio; Catamo, Hjulmand, Morita, Santos; Trincao, Gyokeres, Goncalves.

Dove vederla in TV

Young Boys-Sporting Lisbona sarà trasmessa in diretta su SKY e DAZN, giovedì 15 febbraio dalle ore 18:45.

Quote offerte dai bookmakers per Young Boys-Sporting Lisbona

Favoriti i portoghesi per questa sfida, vittoria esterna inserita in lavagna a quota 1.92 AdmiralBet e 1.87 Betway. La vittoria dello Young Boys è offerta a quota 4.00 Sisal e 3.80 Snai, il pareggio pagato a quota 3.85.

Pronostico per questa partita di Europa League

Ci stuzzica una giocatina ad alta quota per questo incontro. Lo Sporting Lisbona in questa stagione ha pareggiato solo 3 volte, sempre in trasferta e sempre per 1-1. L’ultimo è stato quello di Bergamo del 30 novembre. Che sia il momento del quarto pareggio per i lusitani? Ci proviamo!

Pronostico: X a quota 3.88 Betway e 3.80 AdmiralBet.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-1 / 2-2 / 1-2