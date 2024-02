Sfida tra due squadre di due capitali. Il Galatasaray di Mauro Icardi ospita lo Sparta Praga, per una sfida giovedì 15 febbraio 2024, tra due squadre che sono molto in forma. Pronostico Galatasaray-Sparta Praga, quote scommesse e risultato esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Galatasaray arriva carichissimo per questo incontro. I giallorossi sono primi in campionato, con due punti di vantaggio sul Fenerbahce, in una sfida che accenderà la capitale turca probabilmente fino alle ultime giornate.

L’ultima sconfitta risale al 12 dicembre, proprio in campo europeo, ed è stata sanguinosa visto che è arrivata contro il Copenaghen, con i danesi che grazie a quel risultato partecipano (ancora per poco) nella massima competizione europea. Da quel momento, 12 partite giocate 10 vittorie e 2 pareggi.

Non ha niente da invidiare alla stagione dei turchi lo Sparta Praga. I cechi sono primi in campionato, anche loro alle prese con una derby contro lo Slavia Praga per la vittoria finale.

Il campionato è ripartito proprio nell’ultimo weekend con la vittoria netta in casa del Karvina. Durante la pausa hanno giocato 4 amichevoli vincedole tutte, la prima di queste proprio con il Copenaghen.

Le probabili formazioni di Galatasaray-Sparta Praga

Galatasaray (4-2-3-1): Muslera; Ayhan, Sanchez, Nelsson, Kutlu; Demirbay, Torreira; Yilmaz, Mertens, Zaha; Icardi.

Sparta Praga (3-4-3): Vindahl; Vitik, Krejci, Panak; Preciado, Kairinen, Laci, Zeleny; Karabec, Kuchta, Birmancevic.

Dove vederla in TV

Galatasaray-Sparta Praga sarà trasmessa in diretta su SKY e DAZN, giovedì 15 febbraio dalle ore 18:45.

Quote offerte dai bookmakers per Galatasaray-Sparta Praga

Le quote per questo incontro sono le seguenti: vittoria Galatasaray a quota 1.70 AdmiralBet e 1.67 Betway, pareggio a 3.85 Snai e 3.83 Betway, vittoria Sparta Praga a 5.25 Sisal e 5.00 Betway.

Pronostico per questa partita di Europa League

Vediamo leggermente favoriti i turchi per questa sfida, ma la quota ci convince il giusto. Come detto, sono due squadre in forma, con i turchi che hanno il vantaggio di aver giocato molte più gare ufficiali nell’ultimo periodo. Puntiamo su un classico multigol, magari da inserire in una multipla o da abbinare a qualcos’altro per un raddoppio.

Pronostico: Multigol 2-5 a quota 1.36 Sisal, 1.32 Snai.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-1 / 2-1 / 3-1