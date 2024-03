Il Liverpool si fa un viaggetto, giovedì 7 marzo 2024, nella capitale ceca, prima della sfida scudetto di domenica contro il Manchester City. Nonostante questo, Jurgen Klopp, difficilmente farà turnover. Pronostico Sparta Praga-Liverpool, quote scommesse e risultato esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Lo Sparta Praga viene dal doppio derby contro lo Slavia Praga (avversario del Milan), con qualificazione al turno successivo. In campionato sono 4 i punti di vantaggio sempre sui rivali cittadini e qualificazione già in tasca per i playoffs.

Nel turno precedente di Europa League eliminato il più quotato Galatasaray, con un netto 4-1 a Praga, nato dal fatto che i turchi sono rimasti in 10 per quasi metà partita.

Il Liverpool arriva con tantissimo entusiasmo a questo incontro, dovuto alla vittoria all’ultimo secondo nell’ultimo turno di Premier League.

I reds hanno vinto la Coppa di Lega, con in campo tanti giocatori delle giovanili e stanno recuperando pian piano tutti i titolari, al momento l’unico non a disposizione è Mohamed Salah. Le parole di addio di Jurgen Klopp a fine stagione, di un mese fa, stanno avendo un effetto positivo su tutto l’ambiente.

Le probabili formazioni di Sparta Praga-Liverpool

Sparta Praga (3-4-3): Vindahl; Vitik, Panak, Sorensen; Preciado, Laci, Kairinen, Wiesner; Olatunji, Kuchta, Haraslin. Allenatore: Priske.

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Endo, Mac Allister, Gravenberch; Gakpo, Nunez, Diaz. Allenatore: Klopp.

Dove vederla in TV

Sparta Praga-Liverpool, sarà trasmessa in diretta su DAZN e SKY, giovedì 7 marzo dalle ore 18:45.

Quote offerte dai bookmakers per Sparta Praga-Liverpool

Favorito il Liverpool per la vittoria di questa partita, offerta a 1.90 Betway e 1.85 Sisal. Il pareggio è quotato 4.00 AdmiralBet e 3.85 Snai, mentre la vittoria dello Sparta Praga a 3.90 AdmiralBet e 3.75 Snai.

Pronostico Sparta Praga-Liverpool

Proviamo la combo Goal+Over 2.5 per questa partita. I padroni di casa se vogliono ambire, quanto meno, a provarci dovranno per forza giocare in modo offensivo in casa. Il Liverpool può essere letale in ripartenza.

Pronostico: Goal+Over 2.5 a quota 1.88 Betway e a quota 1.85 AdmiralBet.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-3 / 1-2 / 2-1