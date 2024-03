Il Friburgo, dopo il pareggio in casa contro il Bayern Monaco nell’ultima di Bundesliga, è pronto ad ospitare, giovedì 7 marzo 2024, per questo turno di andata di Europa League il West Ham di David Moyes. Pronostico Friburgo-West Ham di Europa League del 07/03/2024.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La squadra della Foresta Nera arriva a questo incontro di Europa League con il morale alto dopo il pareggio ottenuto in casa, in rimonta, contro il Bayern Monaco. Sempre in rimonta è avvenuta la qualificazione a questo turno, ribaltando da 0-2 il Lens nella gara di ritorno precedente, disputata in Germania.

Per il West Ham una stagione forse un filo sotto le aspettative. Dopo la vittoria della Conference League ci si aspettava dagli Hammers uno step in alto, magari essere adesso in Premier League nella posizione dell’Aston Villa.

Detto ciò, sono sempre in piena lotta per un posto in Europa e si presentano come outsider in questa competizione.

Le probabili formazioni di Friburgo-West Ham

Friburgo (4-4-2): Atubolu; Sildillia, Ginter, Gulde, Gunter; Doan, Eggestein, Hofler, Grifo; Sallai, Holer

West Ham (4-2-3-1): Fabianski; Coufal, Aguerd, Zouma, Emerson; Soucek, Alvarez; Kudus, Ward-Prowse, Paqueta; Bowen.

Dove vederla in TV

Friburgo-West Ham. sarà trasmessa in diretta su DAZN e SKY, giovedì 7 marzo dalle ore 21:00.

Quote offerte dai bookmakers per Friburgo-West Ham

Quote in sostanziali equilibrio per questo match: Friburgo vincente offerto a 2.53 Betway e 2.50 AdmiralBet, pareggio a 3.40 AdmiralBet e 3.36 Betway, vittoria West Ham a quota 2.75 Sisal e Snai.

Pronostico per questa partita di Europa League

Siamo d’accordo con le quote ed immaginiamo una partita dove difficilmente una delle due squadre potrà prendere il sopravvento. Per questo proviamo un chippino sul pareggio.

Pronostico: X a quota 3.40 AdmiralBet e 3.36 Betway.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 0-0 / 1-1 / 2-1