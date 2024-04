Giovedì 11 aprile 2024, alle ore 21, allo stadio Meazza di Milano, va in scena la partita di andata dei quarti di finale di Europa League, tra il Milan e la Roma. Pronostico Milan-Roma di Europa League, scopri le quote offerte dai bookmaker e lo stato di forma delle due squadre.

Come arrivano le due squadre alla partita?

Il Milan, arriva a questo derby di andata di Europa League, dopo aver superato negli ottavi di finale dello Slavia Praga. In Serie A i rossoneri sono secondi in classifica, a meno 14 punti dalla capolista Inter.

La Roma, allenata da Daniele De Rossi, si presenta a Milano, dopo aver superato negli ottavi di finale la squadra inglese del Brighton. In campionato i giallorosso arrivano dalla vittoria interna nel derby contro la Lazio.

Le probabili formazioni di Milan-Roma

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.

Roma (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Llorente, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

Dove vederla in TV

Milan-Roma, sarà trasmessa in diretta SKY e DAZN, giovedì 11 aprile dalle ore 21:00.

Milan-Roma: le quote dei bookmaker

Favorito il Milan per la vittoria offerto a quota a 1.87 AdmiralBet e Betflag. La vittoria della Roma è quotata a 4.40, mentre il pareggio è offerto a quota 3.65.

Pronostico Milan-Roma di Europa League

Il Milan è in forma e parte favorito per la vittoria nel derby casalingo contro la Roma, anche se i giallorosso dal cambio di allenatore hanno cambiato marcia. Pronostico 1+ Over 1.5 offerto a quota 2.30 su Betway e Netbet

Sono uno dei fondatori di Poker Italia Web, la voce libera del gioco. Sono nel settore dei giochi dal 2009 e oltre al poker sono appassionato di scommesse sportive, criptovalute e viaggi.