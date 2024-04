Grande occasione per l’Atalanta di raggiungere la semifinale di Europa League, giovedì 18 aprile arriva il Liverpool per la gara di ritorno dei quarti di finale dopo il successo dei bergamaschi in trasferta per 3 a 0. Pronostico Atalanta-Liverpool di Europa League del 18/04/2024.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La squadra di casa dell’Atalanta, arriva questa partita di ritorno dei quarti di Europa League, dopo la grandissima partita giocata in Inghilterra, con la vittoria della squadra allenata da Gian Piero Gasperini per 3 a 0 che può aprire le porte alla semifinale.

Il Liverpool arriva a Bergamo, dopo la brutta sconfitta subita in casa in Premier League, in casa per 1 a 0 contro il Crystal Palace per 1 a 0 che è costato il primo posto in classifica. Rimontare 3 reti all’Atalanta non sarà facile, ma gli inglesi hanno la rosa per poterla ribaltare.

Le probabili formazioni di Atalanta-Liverpool

Atalanta(3-4-1-2): Musso; De Roon, Djimsiti, Hien; Zappacosta, Pasalic, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Scamacca.

Liverpool (4-3-3): Kelleher; Gomez, Konaté, Van Dijk, Tsimikas; Jones, Endo, Elliott; Gakpo, Nunez, MacAllister.

Dove vederla in TV

Atalanta-Liverpool, sarà trasmessa in diretta SKY e DAZN, giovedì 18 aprile dalle ore 21:00.

Quote offerte dai bookmakers per Atalanta-Liverpool

Favorito il Liverpool per la vittoria in questa gara bancata a 1.65 Sisal e 1.64 Netbet. Il pareggio è offerto a quota 4.60, la vittoria dell’Atalanta è quotata 4.50 Netbet e 4.49 Betway.

Pronostico Atalanta-Liverpool di Europa League

Il Liverpool arriva a Bergamo e proverà di rinomate una partita sulla carta proibitiva. Pronostico GOL SI a quota 1.44 su Sisal e a quota 1.45 su Betflag

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-1 / 1-3 / 2-2

