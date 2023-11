Comincia con un testa coda la dodicesima giornata del maggior campionato tedesco. I pluricampioni del Bayern Monaco vanno in trasferta a Colonia, per una sfida di quelle “classiche” in Germania. Pronostico Colonia-Bayern Monaco di Bundesliga del 24/11/2023.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Crisi nera in questa prima parte di stagione per i padroni di casa, penultimi con 6 punti in classifica. Prima della pausa è arrivata la ripresa con 5 punti ottenuti negli ultimi 4 incontri disputati.

L’ultima vittoria in campionato contro il Bayern Monaco risale al 2011 e nelle ultime 5 partite in casa ci sono state altrettante sconfitte.

Il Bayern Monaco vola in campionato, 9 vittorie e 2 pareggi, secondo solo al sorprendente Bayer Leverkusen di inizio stagione.

Solo la coppa risulta “indigesta” per Harry Kan e soci, che hanno subito le uniche due sconfitte in Supercoppa tedesca ad agosto ed in coppa di Lega, mentre in Champions League il percorso è netto.

Le probabili formazioni di Colonia-Bayern Monaco

Colonia (4-2-3-1): Schwabe; Carstensen, Hubers, Chabot, Heintz; Martel, Huseinbasic; Thielmann, Ljubicic, Kainz; Selke.

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Mazraoui, Upamecano, Kim, Davies; Goretzka, Kimmich; Sane, Müller, Coman; Kane.

Dove vederla in TV

Colonia-Bayern Monaco sarà trasmessa, in diretta su SKY, venerdì 24 novembre dalle ore 20:30.

Quote offerte dai bookmakers per Colonia-Bayern Monaco

Favoriti nettamente i bavaresi dalle quote dei bookmakers: la vittoria esterna infatti e giocata a quota 1.25 su Unibet e a quota 1.24 su Marathonbet.

Il pareggio giocato a quota 6.75 su Sisal e su Marathonbet. La vittoria del Colonia paga 10 volte la posta giocata.

Pronostico per questa partita di Bundesliga

Come fare ad andare ad una delle squadre più forti al mondo? Veramente difficile. Proviamo l’Over 2.5 Bayern Monaco, nelle ultime 5 in campionato hanno segnato rispettivamente: 3,3,8,4,4.

Pronostici: Bayern Monaco Over 2,5 a quota 1.67 su Unibet e a quota 1.62 su Sisal

Pronostico Special per Colonia-Bayern Monaco

Chippino su risultato esatto “Altro” primo tempo, puntando al jackpot di 3 goal dei bavaresi nel primo tempo, quota 5.25.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 0-4 / 0-5 / 1-5