Nella tredicesima giornata del campionato tedesco di Bundesliga, arriva sabato 2 dicembre 2023, la sfida tra i campioni in carica e la squadra della capitale, entrambe reduci da un pareggio in Champions League. Pronostico Bayern Monaco-Union Berlino di Bundesliga, scommesse e risultato esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Bayern Monaco ha fatto un mezzo passo falso nella massima competizione europea. Mezzo, perchè il pareggio in casa contro il Copenaghen ha solo bloccato il record di vittorie nella fase a gironi per i bavaresi a 28 vittorie nelle ultime 30 partite disputate in questo turno.

In Bundesliga prosegue la rincorsa al Bayer Leverkusen capolista, con un Harry Kane al comando della classifica marcatori con 18 gol.

Discorsi completamente opposti in casa Union Berlino. E’ stato esonerato Urs Fischer, l’allenatore che ha portato la squadra berlinese alla storica promozione nella massima serie ed il suo posto verrà preso da Nenad Bjelica.

Nel mentre, la squadra ha ottenuto due pareggi in campionato e Champions League con in panchina l’accoppiata Marco Grote con la sua vice assistente Marie-Louise Eta, la prima donna nel campionato tedesco in questo ruolo.

Le probabili formazioni di Bayern Monaco-Union Berlino

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Laimer, Goretzka, Upamecano, Davies; Kimmich, Guerreiro; Coman, Muller, Tel; Kane.

Union Berlino (3-4-3): Ronnow; Roussilon, Knoche, Leite; Juranovic, Tousart, Khedira, Laidouni, Gosens; Volland, Behrens.

Dove vederla in TV

Bayern Monaco-Union Berlino sarà trasmessa, in diretta su SKY, sabato 2 dicembre dalle ore 15:30.

Quote offerte dai bookmakers per Bayern Monaco-Union Berlino

Bayern Monaco strafavorito dalle quote offerto vincente a 1.14 Sisal e Marathonbet. Il pareggio è offerto a quota 9 su Sisal e Unibet. La vittoria dell’Union Berlino è pagata 19 volte la posta giocata.

Pronostico per questa partita di Bundesliga

Il pareggio per 1-1 è il risultato più ricorrente tra queste due squadre. Detto ciò, questo dato statistico non ci fa cambiare opinione su questo incontro, dove ci aspettiamo un Bayern Monaco strabordante.

Pronostici: Bayern Monaco Over 1,5 primo tempo a quota 2.30 su Sisal e a quota 2.25 su AdmiralBet

Pronostico Special per Bayern Monaco-Union Berlino

Proviamo il colpo gobbo nel primo tempo, puntando su risultato esatto Altro, quindi che i bavaresi faranno 3 gol nella prima frazione a quota 5.50

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 3-0 / 4-0 / 5-1