Sfida molto importante al Deutsche Bank Park di Francoforte, dove i padroni di casa affronteranno sabato 9 dicembre 2023, alle ore 15.30 il Bayern Monaco, per sognare e rincorrere l’obiettivo Europa. Francoforte-Bayern Monaco di Bundesliga, pronostico, quote scommesse e dove vederla in TV.

Come arrivano le due formazioni alla partita

Il Francoforte ha bisogna di una scossa molto importante e forse questa è proprio la partita giusta. I padroni di casa arrivano a questo match con 3 sconfitte consecutive tutte per 2-1.

Questa è una buona occasione per riprendere fiducia e per cercare di strappare qualche punto alla seconda squadra più forte della Bundesliga tedesca in questo momento.

Il Bayern Monaco, al momento seconda in classifica, ha bisogno di punti per riportarsi avanti al Leverkusen con una partita in meno da recuperare.

Dove vederla in TV

Francoforte – Bayern sarà trasmessa in diretta su Sky, sabato 9 dicembre dalle ore 15.00.

Quote offerte dai bookmakers

La favorita per la vittoria è sicuramente il Bayern che troviamo in lavagna a quota 1.33 su AdmiralBet e a quota 1.36 su Sisal, mentre il pareggio si trova a quota 5.00 e il successo dei padroni di casa, viene offerto in lavagna a quota 8.50.

Pronostico Francoforte-Bayern Monaco di Bundesliga

Non ci aspettiamo una partita a senso unico da parte del Bayern, il Francoforte in casa è una squadra molto ostica, soprattutto in queste partite importanti. L’ultimo precedente tra queste due squadre risale a gennaio di quest’anno e la partita terminò con il risultato di 1-1.

Pronostico GOL SI a quota 1.80 su MarathonBet e a quota 1.82 su Unibet

Pronostico Special

Come pronostico special decidiamo di prenderci la combo x2 + goal che troviamo a quota 2.30 circa.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 0-1 / 1-2 / 0-2