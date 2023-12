Per la sedicesima giornata di Bundesliga tedesca, martedì 19 dicembre 2023, si gioca il match tra Brema e Lipsia. Pronostico Brema-Lipsia, quote scommesse, risultato finale e probabili formazioni al via.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Brema arriva a questo match in quattordicesima posizione in Bundesliga e con dei risultati molto negativi, basti pensare che nelle ultime 5 partite ha ottenuto solo una vittoria.

Il Lipsia, arriva a Brema, in terza posizione nel campionato. Il Lipsia oltre al campionato si è qualificata agli ottavi di Champions League ed è reduce da 4 vittorie di fila nelle ultime 5 partite.

Le probabili formazioni di Werder Brema-Lipsia

Werder Brema (3-5-2): Pavlenka; Pieper, Gross, Veljkovic; Weiser, Schmid, Lynen, Stage, Deman; Borre, Ducksch.

Lipsia (4-3-1-2): Blaswich; Henrichs, Simakan, Lukeba, Raum; Kampl, Schlager, Simons; Forsberg; Werner, Sesko.

Dove vederla in TV

Brema – Lipsia sarà trasmessa in diretta su Sky sport, martedi 17 dicembre dalle ore 18.30.

Quote offerte dai bookmakers per Brema-Lipsia

La favorita per la vittoria è il Lipsia che troviamo vincente a quota 1.57 su Sisal e su Marathonbet, il pareggio lo troviamo in lavagna a 4.50, mentre la vittoria dei padroni di casa la si può trovare a quota 5.00.

Pronostico Special per questo match

Come pronostico special decidiamo di prenderci la vittoria del Lipsia con il goal di entrambe le squadre che troviamo a quota 2.50 su Admiralbet e Unibet

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-2 / 0-3 / 1-1