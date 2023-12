Trasferta insidiosa, in questo turno infrasettimanale in programma mercoledì 20 dicembre 2023, per i campioni in carica del Bayern Monaco, ospiti del Wolfsburg alla Volkswagen-Arena. Wolfsburg-Bayern-Monaco, pronostico e guida alle scommesse.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La squadra di casa del Wolfsburg, è tornata alla vittoria nell’ultimo turno di Bundesliga, grazie alla vittoria in trasferta per 1-0 in casa del Darmstadt.

Su 19 punti in classifica, ben 13 sono stati conquistati tra le mura amiche. Da segnalare la stagione del danese Jonas Wind, autore di 9 dei 19 gol della sua squadra in campionato.

Il Bayern Monaco di Thomas Tuchel si è ripreso, dopo la batosta di Francoforte, vincendo 1-0 all’Old Trafford di Manchester in Champions League e poi con un perentorio 3-0 allo Stoccarda in campionato.

La corsa al sorprendente Bayer Leverkusen di questa stagione deve proseguire a suon di vittorie.

Le probabili formazioni di Wolfsburg-Bayern Monaco

Wolfsburg (3-5-2): Casteels; Bornauw, Jenz, Zesiger; Baku, Amoako, Vranckx, Gerhardt, Maehle; Wind, Majer.

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Laimer, Upamecano, Kim, Davies; Kimmich, Guerreiro; Musiala, Tel, Sane; Kane.

Dove vederla in TV

Wolfsburg-Bayern Monaco sarà trasmessa, in diretta su SKY, mercoledì 20 dicembre dalle ore 20:30.

Quote offerte dai bookmakers per Wolfsburg-Bayern Monaco

Favoriti i bavaresi dalle quote a 1.39 Marathonbet e 1.38 Unibet. La vittoria del Wolfsburg è offerta a quota 7.00 Unibet e Sisal, il pareggio offerto a quota 5.50

Pronostico per questa partita di Bundesliga

Ci piace il No Goal offerto a quota sopra la pari, puntando più che altro al terzo clean sheet consecutivo per il Bayern Monaco contro una squadra che a dicembre è riuscita a segnare solo 2 gol in 4 partite e contro avversari abbordabili.

Pronostico: No Goal a quota 2.40 Sisal e a quota 2.30 Unibet.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 0-1 / 0-2 / 0-3