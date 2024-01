Ritorna il massimo campionato tedesco, dopo la pausa invernale, con il Bayern Monaco campione in carica che ospita l’Hoffenheim una delle sorprese positive di questa prima parte di stagione. Bayern Monaco-Hoffenheim di Bundesliga, pronostico e quote scommesse.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

I bavaresi hanno 4 punti di svantaggio rispetto al Bayer Leverkusen capolista, ma con una gara in meno da recuperare.

Finora stagione positiva per il Bayern Monaco, se togliamo la sconfitta ad agosto nella finale di Supercoppa tedesca, con Harry Kane che si è inserito in modo pressochè perfetto.

Per l’inglese è stata la prima pausa di campionato durante le feste, per lui abituato anzi a giocare tanto come si fa in Inghilterra.

Hoffenheim è al sesto posto della classifica, a 9 punti dalla zona Champions League. Il 2023 è stato chiuso in modo non positivo con 1 solo punto nelle ultime due ottenuto in casa per 3-3 contro il Darmstadt ultimo in classifica

Le probabili formazioni di Bayern Monaco-Hoffenheim

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Mazraoui, Kim, Upamecano, Davies; Kimmich, Goretzka; Sane, Musiala, Coman; Kane.

Hoffenheim (4-3-3): Baumann; Kaderabek, Brooks, Kabak, Vogt; Stach, Promel, Skov; Beier, Weghorst, Kramaric.

Dove vederla in TV

Bayern Monaco-Hoffenheim sarà trasmessa, in diretta su DAZN, venerdì 12 gennaio dalle ore 20:30.

Quote offerte dai bookmakers per Bayern Monaco-Hoffenheim

Partita senza storia per i bookmakers con il Bayern Monaco favorito offerto vincente a quota 1.15 AdmiralBet e Marathonbet, pareggio offerto a quota 10.50 Unibet e 9.00 Sisal e vittoria Hoffenheim pagata 16 volte la posta giocat.

Pronostico per questa partita di Bundesliga

Difficile trovare valore quando una squadra è nettamente favorita. Proviamo la combo vittoria del Bayern Monaco con almeno un gol degli ospiti, che vengono da 7 partite consecutive chiuse con esito Goal.

Pronostico: 1+Goal a quota 2.20 Sisal e 2.17 AdmiralBet

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 3-1 / 4-2 / 4-1