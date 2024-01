Per la diciottesima giornata di Bundesliga tedesca di calcio, sabato 20 gennaio 2024, alle ore 15.30, il Colonia ospita il Borussia Dortmund, quindi in classifica. Pronostico Colonia-Borussia Dortmund, quote scommesse e consigli.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Colonia è reduce da 3 pareggi e una sola vittoria nelle ultime 5 partite di Bundesliga giocate, ed è al penultimo posto in classifica con soli 11 punti raccolti. Il Colonia è la squadra che segna meno in Bundesliga, appena solo 11 goal in 17 partite.

La squadra ospite del Borussia Dortmund, è in netta difficoltà, reduce da una sola vittoria nelle ultime 5 partite giocate e scesa al quinto posto in classifica, a a meno 15 dalla capolista Leverkusen.

Le probabili formazioni di Colonia-Borussia Dortmund

Colonia: Schwabe, Schmitz, Illian, Hubers, Hector, Ljubicic, Skhiri, Maina, Duda, Kainz, Tigges.

Borussia Dortmund: Meyer, Meunier, Sule, Schlotterbeck, Guerreiro, Bellingham, Ozcan, Adeyemi, Brandt, Malen, Modeste.

Dove vederla in TV

Colonia-Borussia Dortmund sarà trasmessa, in diretta su SKY, sabato 20 gennaio dalle ore 15:30.

Quote offerte dai bookmakers

La favorita per la vittoria è il Borussia Dortmund, che troviamo offerto vincente a quota 1.73 su Admiralbet e a quota 1.74 su Betway, il pareggio invece lo si può trovare a quota 4.00, mentre la vittoria dei padroni di casa, viene data in lavagna a quota 4.50.

Pronostico Colonia-Borussia Dortmund

Ci aspettiamo una partita chiusa, dove entrambe le squadre hanno bisogno di ottenere punti.

Decidiamo di dare fiducia alla vittoria del Borussia Dortmund e di prenderci la loro vittoria secca a quota 1.73.