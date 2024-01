Bayern Monaco-Werder Brema di Bundesliga, pronostico e quote scommesse

Il Bayern Monaco ospita domenica 21 gennaio 2024 il Werder Brema, una sfida che negli anni 80 valeva per la vittoria in campionato. Adesso la sfida è al Bayer Leverkusen ed i bavaresi giocheranno l’incontro conoscendo il risultato delle aspirine. Bayern Monaco-Werder Brema di Bundesliga, quote scommesse e consigli.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Bayern Monaco, dopo la sbandata di inizio dicembre a Francoforte, ha solo vinto. Il rientro dalla pausa è stato un comodo 3-0 all’Hoffenheim.

Il vantaggio in questa giornata sarà quello di conoscere il risultato del Bayer Leverkusen, che giocherà sabato nel match clou in casa del Lipsia.

Il Werder Brema è a 17 punti in classifica, 6 di vantaggio dal terzultimo posto. E’ la peggior squadra in Bundesliga per rendimento in trasferta con solo 3 punti in 8 partite e senza mai riuscire a vincere.

Le probabili formazioni di Bayern Monaco-Werder Brema

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Laimer, Kim, Upamecano, Davies; Kimmich, Goretzka; Sane, Musiala, Coman; Kane.

Werder Brema (3-5-2): Pavlenka; Pieper, Gross, Veljkovic; Weiser, Schmid, Lynen, Stage, Deman; Borre, Ducksch.

Dove vederla in TV

Bayern Monaco-Werder Brema sarà trasmessa, in diretta su SKY, domenica 21 gennaio dalle ore 15:30.

Quote offerte dai bookmakers per Bayern Monaco-Werder Brema

Strafavorito il Bayern Monaco giocato vincente a quota 1.09 Betway e 1.08 Sisal. Il pareggio è offerto a quota 12 sia su Snai che su Sisal, mentre la vittoria del Werder Brema è pagata 22 volte la posta giocata.

Pronostico per questa partita di Bundesliga

All’andata, ad agosto, a Brema è finita 4-0 per il Bayern Monaco. Il Werder è riuscito negli ultimi anni a pareggiare solo una volta nel 2020.

L’ultima vittoria risale al 2008. Diciamo che tutto va verso una direzione, il problema è trovare quote di “valore” da giocare. Proviamo una giocata che può essere definita classica sui bavaresi.

Pronostico: Over 1.5 primo tempo a quota 1.72 Admiralbet e 1.70 Betway

Pronostico Special per Bayern Monaco-Werder Brema

Sulla falsa riga proviamo uno special sul primo tempo. Risultato esatto: Altro 4.40 Sisal e 4.25 Snai. Significa che ci aspettiamo 3 gol dei bavaresi nella prima frazione di gioco.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 4-0 / 4-1 / 5-0