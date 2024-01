La ventesima giornata di Bundesliga comincia ad Heidenheim dove arriva il Borussia Dortmund, con i gialloneri in lotta per le posizioni decisive per la partecipazione in Champions League. Pronostico Heidenheim-Borussia Dortmund di Bundesliga del 2 febbraio 2024.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il neopromosso Heidenheim, alla sua prima avventura in Bundesliga, non sta demeritando. Sono 23 i punti conquistati, di cui 17 in casa, ed una distanza di sicurezza dalle zone calde della classifica.

La squadra è in striscia positiva da 6 partite, dove sono arrivate prima 3 vittorie e successivamente 3 pareggi.

Il Borussia Dortmund è partito forte in questo 2024 con 3 vittorie nette in campionato, che hanno riportato la squadra al quarto posto in classifica. Arriva un mese decisivo per i gialloneri che saranno impegnati anche nell’ottavo di finale di Champions League.

Le probabili formazioni di Heidenheim-Borussia Dortmund

Heidenheim (4-4-2): Muller; Traoré, Mainka, Siersleben, Fohrenback; Dinkci, Beck, Maloney, Beste; Pieringer, Kleindienst.

Borussia Dortmund (4-2-3-1): Meyer; Ryerson, Schlotterbeck, Hummels, Bensebaini; Sabitzer, Emre Can; Reus, Brandt, Adeyemi; Fullkrug.

Dove vederla in TV

Heidenheim-Borussia Dortmund sarà trasmessa in diretta su SKY, venerdì 2 febbraio dalle ore 20:30.

Quote offerte dai bookmakers per Heidenheim-Borussia Dortmund

Il Borussia Dortmund è favorito per la vittoria a 1.73 Snai e 1.72 Betway. Il pareggio è offerto a 3.25 AdmiralBet e Sisal, la vittoria del Heidenheim offerta a quota 4.

Pronostico per questa partita di Bundesliga

Trasferta delicata per il Borussia Dortmund, nonostante il record lontano dal muro giallo dice che siamo di fronte alla terza squadra migliore con una sola sconfitta. Ci aspettiamo una partita movimentata fin dalle prime battute.

Pronostico: Over 1.5 primo tempo a quota 2.03 Betway, 1.98 AdmiralBet.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-2 / 2-2 / 2-1