In Baviera, andrà in scena sabato 3 febbraio 2024, quello che è stato il classico del calcio tedesco negli anni 70 e 80. Il Bayern Monaco di Thomas Tuchel ospita il Monchengladbach. Bayern Monaco-Monchengladbach, pronostico, scommesse e risultato esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

I bavaresi arrivano dal doppio impegno di settimana scorsa, prima il recupero contro l’Union Berlino e successivamente il derby con l’Augsburg vinto per 3-2, dove la notizia negativa è stata l’infortunio di Kingsley Coman che sarà fuori per almeno un paio di mesi. Ora la distanza dal Bayer Leverkusen capolista è di soli due punti.

La capolista che è stata fermata proprio dal Monchengladbach nell’ultimo turno di campionato, in un altro derby, per 0-0. La situazione in classifica è tutto sommato tranquilla, con 9 punti di distacco dalla zona calda, ma le ambizioni del Borussia Monchengladbach in questa stagione erano altre.

Forse sono state pagate eccessivamente le partenze estive di giocatori chiave, a cominciare da Marcus Thuram passato all’Inter.

Le probabili formazioni di Bayern Monaco-Monchengladbach

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Laimer, De Ligt, Upamecano, Davies; Kimmich, Goretzka; Sane, Muller, Musiala; Kane.

Monchengladbach (4-2-3-1): Omlin; Scally, Elvedi, Friedrich, Netz; Kone, Neuhaus; Honorat, Pléa, Ngoumou; Siebatcheu.

Dove vederla in TV

Bayern Monaco-Monchengladbach sarà trasmessa, in diretta su SKY, sabato 3 febbraio dalle ore 15:30.

Quote offerte dai bookmakers per Bayern Monaco-Monchengladbach

Come al solito, quando si parla di Bayern Monaco le quote sono abbastanza esplicite, segno 1 offerto a 1.15 Sisal e Betway, con il pareggio giocato a 8.75 Snai e Sisal e la vittoria del Monchengladbach pagata 15 volte la posta giocata.

Pronostico per questa partita di Bundesliga

Ci aspettiamo una vittoria convincente del Bayern Monaco con almeno due gol, ma non una goleada. Esatto avete capito!

Pronostico: Multigol Casa 2-4 a quota 1.52 Admiralbet e a quota 1.50 su Snai

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-0 / 3-0 / 3-1