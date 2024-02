La ventunesima giornata del massimo campionato tedesco di Bundesliga, comincerà venerdì 9 febbraio alle ore 20.30, a Dortmund, dove i gialloneri ospiteranno il Friburgo del “nostro” Vincenzo Grifo. Pronostico Borussia Dortmund-Friburgo, risultato esatto e probabili formazioni.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

I gialloblu, dopo la sconfitta in casa del 9 dicembre con il Lipsia, hanno inanellato 9 risultati utili consecutivi con 3 vittorie e 6 pareggi in tutte le competizioni. In Bundesliga ora sono al quarto posto ed hanno messo nel mirino il terzo posto dello Stoccarda.

Il Friburgo è al settimo posto in classifica, quindi a ridosso della zona Europa. La squadra della foresta viene da due sconfitte consecutive contro Werder Brema e Stoccarda. Sembra destinata ad una posizione di metà classifica, come spesso è accaduto nelle ultime stagioni in Bundesliga.

Le probabili formazioni di Borussia Dortmund-Friburgo

Borussia Dortmund (4-4-2): Meyer; Meunier, Sule, Schlotterbeck, Maatsen; Malen, Sabitzer, Ozcan, Bynoe Gittens; Fullkrug, Moukoko.

Friburgo (4-2-3-1): Atubolu; Kubler, Ginter, Gulde, Makengo; Eggestein, Hofler; Sallai, Rohl, Grifo; Holer.

Dove vederla in TV

Borussia Dortmund-Friburgo sarà trasmessa, in diretta su SKY, venerdì 9 febbraio dalle ore 20:30.

Quote offerte dai bookmakers per Borussia Dortmund-Friburgo

Favorito nettamente per la vittoria è il Borussia Dortmund, bancato vincente a 1.53 Snai e 1.52 Betway, la vittoria degli ospiti a 5.28 Betway e 5.25 Snai. Il pareggio è offerto a quota 4.60.

Pronostico per questa partita di Bundesliga

Il Borussia Dortmund giocherà questa sfida con uno sguardo all’impegno in Champions League. Probabile vogliano chiudere la pratica nella prima frazione.

Pronostico: 1 primo tempo a quota 2.01 Betway, 1.98 Sisal

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 3-1 / 3-0 / 2-1