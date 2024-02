La squadra di Xabi Alonso, sulle ali dell’entusiasmo per la vittoria nello scontro diretto contro il Bayern Monaco, è attesa alla delicata trasferta di Heidenheim in programma sabato 17 febbraio 2024. Pronostico Heidenheim-Bayer Leverkusen, probabili formazioni e risultato esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La matricola terribile Heidenheim è una delle sorprese del calcio tedesco, forse seconda solo agli avversari di giornata. L’ultima sconfitta in Bundesliga risale a 2 dicembre da quel momento 4 vittorie e 4 pareggi.

Nell’ultimo turno ha vinto a Brema, contro una delle squadre più in forma in questo inizio campionato.

Nonostante l’avversario si presenti con un curriculum di tutto rispetto, può darsi non possa bastare contro il Bayer Leverkusen.

Le aspirine viaggiano ad un’altra dimensione, sia in termini di risultati che di umore, rimanendo sempre l’unica squadra nei maggiori campionati continentali a non avere ancora perso nella stagione 2023/24.

Le probabili formazioni di Heidenheim-Bayer Leverkusen

Heidenheim (4-2-3-1): Muller; Traore, Mainka, Gimber, Fohrenbach; Schoppner, Maloney; Dinkci, Pieringer, Beste; Kleindienst.

Bayer Leverkusen (3-4-2-1): Hradecky; Tapsoba, Tah, Hincapie; Stanisic, Xhaka, Andrich, Grimaldo; Tella, Wirtz; Adli.

Dove vederla in TV

Heidenheim-Bayer Leverkusen sarà trasmessa in diretta su SKY, sabato 17 febbraio dalle ore 15:30.

Quote offerte dai bookmakers per Heidenheim-Bayer Leverkusen

Le quote per questo incontro sono le seguenti: Heidenheim vincente offerta a quota 8.50 Sisal e 8.00 Snai, pareggio bancato a quota 5.75 Snai e 5.50 Sisal, vittoria del Bayer Leverkusen offerta a quota 1.35 AdmiralBet e Betway.

Pronostico per questa partita di Bundesliga

Siamo in linea con tutte le premesse scritte fin qui. In termini di pronostico però andiamo un po’ contro il Bayer Leverkusen. La squadra di casa approccerà questa sfida a cuor leggero ed in condizione, può scapparci un gol anche da parte loro.

Pronostico: Goal SI a quota 1.80 Snai e a quota 1.78 AdmiralBet

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-2 / 1-3 / 1-1