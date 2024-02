L’anticipo della ventitreesima giornata di campionato in Bundesliga tedesca, vede la capolista Bayer Leverkusen, affrontare venerdì 23 febbraio 2023, il Main. Pronostico Bayer Leverkusen-Mainz, scommesse, formazioni e risultato esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Bayer Leverkusen, prima in classifica in Bundesliga, sta disputando un campionato fantastico, dove è reduce da 5 risultati utili nelle ultime 5 partite, dove è arrivata anche la vittoria su Bayern Monaco per 3-0.

Il Magonza è reduce da una sola vittoria nelle ultime 5 partite e al momento si trova in diciassettesima posizione, con un punto di distacco dalla zona spareggio ora occupata dal Colonia.

Le probabili formazioni di Bayer Leverkusen-Mainz

Bayer Leverkusen (3-4-3): Hradecky; Tapsoba, Tah, Hincapie; Frimpong, Xhaka, Palacios, Grimaldo; Wirtz, Schick, Hofmann.

Mainz (3-5-2): Zentner; Bell, Kohr, Fernandes; da Costa, Martins, Kohr, Stach, Caci; Onisiwo, Ajorque.

Dove vederla in TV

Bayern Leverkusen – Magonza, sarà trasmessa in diretta su Sky sport, venerdì 23 febbraio dalle ore 20.30.

Quote offerte dai bookmakers per Leverkusen-Mainz

La favorita per la vittoria è il Bayer Leverkusen, che troviamo offerto vincente a quota 1.20 su Snai e a quota 1.23 su Sisal, il pareggio invece lo si può trovare a quota 7.00, mentre la vittoria del Magonza, viene data in lavagna a quota 13.00.

Pronostico Bayer Leverkusen-Mainz

Ci aspettiamo una partita dominata dai padroni di casa, che potrebbe mettere il punto esclamativo sul campionato.

Decidiamo di prenderci l’esito casa segna entrambi i tempi che troviamo a quota 1.80 su Admiralbet e su Betway

Pronostico Special

Come pronostico special decidiamo di prenderci la combo 1+Goal che troviamo a quota 3.00 su Sisal e su Snai

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 3-1 / 2-0 / 3-0