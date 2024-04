L’anticipo della ventottesima giornata del campionato di calcio tedesco di Bundesliga, è in programma venerdì sera e vede scendere in campo Eintracht Francoforte e Werder Brema. Pronostico Eintracht Francoforte-Werder Brema di Bundesliga del 05/04/2024.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La formazione padrone di casa dell’Eintracht Francoforte, arriva a questo match di Bundesliga in sesta posizione con 41 punti e in corsa per un posto nella prossima Conference League.

Nelle ultime 5 partite di campionato giocate, sono arrivati 8 punti, con 2 vittorie, 2 pareggi e dalla sconfitta subita a Dortmund per 3 a 1.

Il team ospite del Werder Brema, allenato dal tecnico Ole Werner, è solo al decimo posto in classifica con 30 punti, ed è reduce da 4 sconfitte consecutive, l’ultima subita in casa per 2 a 0 contro il Wolfsburg.

Le probabili formazioni di Eintracht Francoforte-Werder Brema

Francoforte: Trapp; Tuta, Koch, Pacho; Ebimbe, Skhiri, Gotze, Max; Marmoush, Ekitike, Knauff

Brema: Pavlenka; Veljkovic, Pieper, Malatini; Weiser, Schmid, Stage, Schmidt, Deman; Ducksch, Woltemade

Dove vederla in TV

Francoforte – Brema, sarà trasmessa in diretta venerdi 5 aprile su Sky Sport alle ore 20.30.

Quote offerte dai bookmakers

La favorita per la vittoria secondo i migliori bookmakers è il Francoforte, che troviamo a quota 1.80 su Betflag e Netbet, il pareggio invece lo si può trovare a quota 3.80 su Netbet e a quota 3.82 su Betway, mentre la vittoria del Brema viene data in lavagna a quota 4.33 su Admiralbet e su Sisal

Pronostico Eintracht Francoforte-Werder Brema

Ci aspettiamo una partita aperta, dove vediamo entrambe le squadre andare a segno. Decidiamo di prenderci l’esito Goal SI a quota 1.70 su Betflag e su Vincitù

Previsione Special

Come pronostico special decidiamo di prenderci il segno x che troviamo a quota 3.80.