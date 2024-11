L’anticipo della decima giornata del campionato di calcio tedesco di Bundesliga, si gioca venerdì 8 novembre 2024, allo stadio An der Alten Försterei e vede i padroni di casa dell’Union Berlino ospitare il Friburgo. Union Berlino-Friburgo di Bundesliga, pronostico, scommesse e risultato esatto.

Lo stato di forma delle due squadre in Bundesliga

I padroni di casa dell’Union Berlino, arrivano a questa partita casalinga valida per la decima giornata di Bundesliga, settimi in classifica con 15 punti. La squadra della capitale, arriva a questo match dopo la netta sconfitta subita a Monaco, contro il Bayern per 3 a 0.

La squadra ospite del Friburgo, allenata dal tecnico Julian Shuster, di punti in classifica ne ha conquistati 16, frutto di 5 vittorie, l’ultima ottenuta in casa contro l’Augusta per 1 a 1, un pareggi0 e 3 sconfitte.

Probabili formazioni Union Berlino-Friburgo

Union Berlino (3-4-3): Ronnow; Doekhi, Vogt, Leite; Trimmel, Kemlein, Khedira, Rothe; Jeong, Jordan, Vertessen. Allenatore: Svensson.

Friburgo (4-2-3-1): Atubolu; Kübler, Ginter, Lienhart, Günter; Eggestein, Osterhage; Doan, Dinkçi, Grifo; Adamu. Allenatore: Schuster.

Le quote offerte dai bookmaker per Union Berlino-Friburgo

Le quote offerte dai bookmaker, per questo match di Bundesliga, valido per la decima giornata di campionato, vede leggermente favorita la vittoria dei padroni di casa dell’Union Berlino in questo match casalingo contro il Friburgo.

La vittoria interna dell’Union Berlino, è offerta a quota 2.40 su Sisal e su Goldbet, il pareggio pagato a quota 3.40, mentre il successo esterno del Friburgo, si gioca a quota 2.90.

Pronostico Union Berlino-Friburgo del 08/11/2024

Partita sulla carta molto equilibrata, questa tra i padroni di casa dell’Union Berlino e la formazione ospite del Friburgo. Noi preferiamo non puntare sul risultato finale della partita, ma puntiamo sull’opzione GOL SI.

Risultato Esatto Union Berlino-Friburgo di Bundesliga

Il risultato esatto che vi consigliamo per il match di calcio in Bundesliga tedesca tra Union Berlino-Friburgo è il seguente: