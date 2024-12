L’anticipo della quindicesima giornata del campionato di calcio tedesco di Bundesliga, si gioca venerdì 20 dicembre 2024, allo stadio Allian Arena e vede i padroni di casa del Bayern Monaco ospitare il Lipsia. Pronostico Bayern Monaco-Lipsia, quote scommesse, risultato esatto e formazioni.

Lo stato di forma delle due squadre in Bundesliga

I padroni di casa del Bayern Monaco, arrivano a questa partita casalinga valida per la quindicesima giornata di Bundesliga, in testa alla classifica con 33 punti, 4 di vantaggio sul Leverkusen seconda e 6 sul Francoforte e Lipsia. La squadra della Baviera, viene dalla sorprendente sconfitta esterna di Magona, per 2 a 1.

La squadra ospite del Lipsia, allenata dal tecnico Marco Rose, di punti in classifica ne ha conquistati 27, frutto di 8 vittorie, 3 pareggi, e 3 sconfitte e viene da due vittorie consecutive in Bundesliga, ottenute contro Kiel in trasferta e Francoforte in casa.

Probabili formazioni Bayern Monaco-Lipsia

Bayern Monaco (4-2-3-1): Peretz; Laimer, Dier, Kim Min-Jae, Guerreiro; Kimmich, Pavlovic; Olise, Musiala, Sané; Kane. Allenatore: Kompany.

RB Lipsia (5-3-2): Vandevoordt: Henrichs, Seiwald, Orban, Geertruida, Nusa; Baumgartner, Schlager, Kampl; Sesko, Openda. Allenatore: Rose.

Le quote offerte dai bookmaker per Bayern Monaco-Lipsia

Le quote offerte dai bookmaker, per questo match di Bundesliga tedesca, valido per la quindicesima giornata di campionato, vede il Bayern Monaco favorito per la vittoria di questo match, giocato in casa contro il Lipsia.

La vittoria interna del Bayern Monaco, è offerta a quota 1.30 su Sisal e su Goldbet, il pareggio pagato a quota 5.75, mentre il successo esterno del Lipsia, si gioca a quota 9.50.

Pronostico Bayern-Lipsia del 20/12/2024

Il Bayern Monaco, comanda il campionato di calcio tedesco di Bundesliga, ed è reduce dalla prima sconfitta in campionato. Il Lipsia, dopo un momento difficile, ha ripreso a macinare punti, con 2 vittorie consecutive.

Pronostico: Vittoria Bayern Monaco + GOL SI a quota 2.37 su Bet365

Pronostico Special: Totale Gol OVER 3.5 a quota 1.90 su Eurobet

Dove vedere la partita tra Bayern Monaco e Lipsia

La partita di Bundesliga tedesca di calcio, in programma venerdì 20 dicembre 2024, alle ore 20.30, tra i padroni di casa del Bayern Monaco e la squadra ospite del Lipsia, verrà trasmessa su Sky.

Risultato Esatto Bayern Monaco-Lipsia di Bundesliga

Il risultato esatto che vi consigliamo per il match di calcio in Bundesliga tedesca, tra Bayern Monaco e Lipsia è il seguente: 2-1/3-1