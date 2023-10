Pronostico Celtic-Lazio 4 ottobre 2023. Per i biancocelesti di Maurizio Sarri arriva l’ostica trasferta scozzese nella massima competizione continentale, subito dopo la sconfitta in campionato per mano del Milan. Pronostico Celtic – Lazio di Champions League, risultato esatto e le quote scommesse.

Pronostico Celtic-Lazio 4 ottobre 2023: Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Celtic ha il vento in poppa nel proprio campionato. Sei vittorie ed un pareggio nelle prime sette gare disputate, primo posto in classifica con 4 punti di vantaggio sul St.Mirren. In Champions League l’esordio non è stato altrettanto positivo. Infatti, è arrivata la prima sconfitta stagionale per 2-0 in casa del Feyenoord. Da dire che a Rotterdam prima della rete degli olandesi, nata da una mezza papera del portiere, la squadra di Brandon Rodgers non stava affatto demeritando.

La partenza stagionale della Lazio non è sicuramente quella che si aspettavano i tifosi. In serie A 7 punti in classifica, quando la quota Champions League è già a 14. Nella gara inaugurale in questa competizione solo il miracoloso goal del portiere Ivan Provedel ha portato un punto contro l’Atletico Madrid.

Pronostico Celtic-Lazio 4 ottobre 2023: Le probabili formazioni

Celtic (4-3-3): Hart; Ralston, Johnston, Scales, Taylor; O’Riley, McGregor, Hatate; Maeda, Furuhashi, Palma. All.: Rodgers

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Kamada, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri

Maurizio Sarri dovrebbe schierare la formazione tipo per questo incontro. A centrocampo con Luis Alberto ci potranno essere Daichi Kamada e Matias Vecino che sono quelli con più esperienza internazionale. In attacco riprende il suo posto Ciro Immobile, dopo il problemino accusato contro il Milan che lo ha fatto partire dalla panchina.

Pronostico Celtic-Lazio 4 ottobre 2023: Dove vederla in TV

Celtic – Lazio sarà trasmessa, in diretta su SKY, mercoledì 4 ottobre dalle ore 21:00.

Quote offerte dai bookmaker per Celtic – Lazio

Per le quote dei bookmakers leggermente favoriti i biancocelesti a 2.40 Sisal e 2.39 Netbet. Il pareggio è a 3.55 Unibet e 3.54 Marathonbet. La vittoria degli scozzessi 2.95 Unibet e 2.90 Sisal.

Pronostico Celtic-Lazio 4 ottobre 2023: le nostre scommesse

Ci spiace andare contro una squadra italiana, ma le premesse non sono delle migliori. Le squadre scozzesi in casa, si sa, hanno un altro passo e cedono solamente contro squadre affermate e convinte. Aggettivi che, al momento, non si addicono alla Lazio.

Pronostici 1X 1.61 Unibet, 1.58 Sisal

Pronostico Special su Celtic – Lazio

Matthew O’Riley, classe 2000, è partito alla grande con 5 goal e 2 assist in campionato. Segna o fa assist a quota 3 Sisal ci può stare.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-0 / 1-1 / 2-1.