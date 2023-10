Il Real Madrid, a punteggio pieno, affronta martedì 24 ottobre 2023, la seconda trasferta del girone in casa del Braga, con i lusitani a 3 punti in classifica. Pronostico Braga-Real Madrid di Champions League, risultato esatto e probabili formazioni.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Braga ha 3 punti in questo girone, frutto della vittoria in rimonta a Berlino nell’ultimo turno. In campionato è al quarto posto ed è la squadra con il miglior attacco. In 10 partite giocate in questa stagione, nelle loro sfide ci sono stati almeno due goal in ogni incontro.

Il Real Madrid è al comando del Gruppo C di Champions League con sei punti. Una vittoria in casa dei lusitani porterebbe i blancos con un piede e mezzo negli ottavi di finale. Nella Liga sono in testa alla classifica, insieme alla sorpresa Girona.

Le probabili formazioni di Braga-Real Madrid

Braga (4-2-3-1): Matheus; Mendes, Fonte, Saatci, Marin; Musrati, Zalazar Martiney; Bruma, Pizzi, Dias Fernandes; Banza.

Real Madrid (4-3-1-2): Kepa; Carvajal, Rudiger, Alaba, Mendy; Tchouameni, Valverde, Kroos; Bellingham; Vinicius Jr, Rodrygo.

Dove vederla in TV

Braga-Real Madrid sarà trasmessa, in diretta su SKY, martedì 24 ottobre dalle ore 21:00.

Quote offerte dai bookmakers per Braga-Real Madrid

La vittoria dei portoghesi è offerta dai bookmakers a quota 6 su Unibet e Sisal, quella del Real Madrid a quota 1.50 Unibet e 1.48 AdmiralBet e il pareggio offerta a quota 4.80.

Pronostico per questa partita di Champions League

Il Braga in questa stagione in casa ha sempre segnato e subito almeno un goal. Vediamo favorito il Real Madrid, ma la quota per la vittoria e quelle pro blancos ci piacciono poco perchè basse. Puntiamo sul multigoal 3-5 totale.

Pronostico: Multigoal 3-5 1.80 Sisal, 1.70 AdmiralBet

Pronostico Special su Braga-Real Madrid

Non andiamo questa volta su un giocatore, ma su una giocata combo su Sisal. Multigoal squadra casa 1-3 + Multigoal squadra trasferta 2-4 a 2.35.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-2 / 2-3 / 1-3