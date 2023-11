Per il quarto turno del Gruppo H di Champions League, martedì 7 novembre 2023, alle ore 21, scendono in campo i padroni di casa del Porto, che ospitano la formazione belga dell’Anversa.Pronostico Porto-Anversa, risultato esatto e quote scommesse.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La squadra di casa del Porto, arriva a questo impegno casalingo di Champions League, al secondo posto nel Gruppo H con 6 punti, con 3 punti di svantaggio sulla capolista Barcellona e con 3 punti di vantaggio sullo Shakhtar terzo. In campionato è arrivata l’inattesa sconfitta interna per 1 a 0 contro Estoril.

L’Anversa arriva in Portogallo ultima nel girone con 0 punti, frutto di tre partite giocate altrettante sconfitte subite, l’ultima in casa proprio contro il Porto per 4 a 1. Nel campionato nazionale di Jupiler League è arrivata una vittoria interno per 3 a 2 contro il Genk.

Le probabili formazioni di Porto-Anversa

Porto (4-4-2): Costa; Sanchez, Pepe, Carmo, Mario; Franco, Varela, Eustaquio, Galeno; Taremi, Evanilson. All.: Conceição.

Antwerp (4-2-3-1): Butez; De Laet, Alderweireld, Coulibaly, Bataille; Vermeeren, Yusuf; Muja, Ekkelenkamp, Balikwisha; Janssen. All.: Van Bommel.

Dove vederla in TV

Porto-Anversa sarà trasmessa, in diretta su SKY, martedì 7 novembre dalle ore 21:00.

Quote offerte dai bookmakers per Porto-Anversa

Segno 1 nettamente favorito dalle quote offerte dai principali siti di scommesse. La vittoria interna del Porto è bancata a quota 1.35 sia su Sisal che su Unibet, il pareggio giocato a quota 4.90, la vittoria esterna dell’Anversa paga 9 volte la posta giocata.

Pronostico per questa partita di Champions League

Vista la partita di andata giocata in Belgio e vinta dal Porto per 4 a 1, questa gara che si gioca in Portogallo sembra essere una formalità.

Pronostico: Vittoria Porto+ Over 2.5 offerta a quota 2 su AdmiralBet e a quota 2.05 su MarathonBet

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-1 / 3-1 / 4-1