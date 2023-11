Nel girone di fuoco, l’altra partita che si gioca martedì 7 novembre 2023, sarà quella tra i tedeschi e gli inglesi che giocheranno con un orecchio di riguardo per sapere quello che accade a Milano. Pronostico Borussia Dortmund-Newcastle di Champions League, probabili formazioni e risultato esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Borussia Dortmund arriva a questa sfida dopo la pesantissima sconfitta in casa, in Bundesliga, contro il Bayern Monaco per 4-0. In Champions League i tedeschi hanno 4 punti, come i rivali di questa giornata.

Il Newcastle, al contrario, viene dalla vittoria fondamentale in Premier League contro l’Arsenal per 1-0. Gol molto discusso, visto che ci sono stati svariati minuti di attesa prima della conferma del VAR.

La squadra del nord Inghilterra, sembra non risentire particolarmente di tutto quello che è accaduto a Sandro Tonali, il top acquisto del calciomercato estivo.

Le probabili formazioni di Borussia Dortmund-Newcastle

Borussia Dortmund (4-2-3-1): Kobel; Wolf, Hummels, Schlotterbeck, Bensebaini; Sabitzer, Ozcan; Brandt, Reus, Malen; Fullkrug.

Newcastle United (4-3-3): Pope; Trippier, Lascelles, Schar, Livramento; Longstaff, Guimaraes, Joelinton; Almiron, Wilson, Gordon.

Dove vederla in TV

Borussia Dortmund-Newcastle sarà trasmessa, in diretta su SKY, martedì 7 novembre dalle ore 18:45.

Quote offerte dai bookmakers per Borussia Dortmund-Newcastle

I bookmakers vedono una partita da tripla tra queste squadre. Il Borussia Dortmund vincente è offerto a quota 2.63 su Unibet e a quota 2.60 su Sisal, il pareggio giocato a quota 3.65 su Unibet e a quota 3.58 su Marathonbet. La vittoria del Feyenoord offerta a quota 2.60.

Pronostico per questa partita di Champions League

Visto le premesse, non ci sorprenderemmo che questa sfida possa finire con un punto ciascuno, per poi giocarsi tutte le chances di qualificazione nei due turni conclusivi. Ad alta quota proviamo il chip pino sul pareggio.

Pronostico: X 3.65 Unibet e 3.58 Marathonbet

Pronostico Special su Borussia Dortmund-Newcastle

Non andiamo sui giocatori, ma su due possibili risultati esatti che ci piacciono, visto il nostro pronostico, ovvero 0-0 e 1-1. X+Under 3.5 4.80 Sisal, 4.75 AdmiralBet.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 0-0 / 1-1 / 1-0