Sfida importante nel Gruppo B di Champions League, dove a Londra l’Arsenal, mercoledì 8 novembre 2023, alle ore 21, ospiterà i campioni in carica dell’Europa League, il Siviglia. Pronostico Arsenal-Siviglia di Champions League, quote scommesse e risultato esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

I Gunners arrivano dalla brutta sconfitta di sabato in Premier League, in casa del Newcastle. La squadra non è riuscita a fare il solito gioco ed il gol è stato convalidato dal VAR dopo svariati minuti di attesa. Al quarto posto in campionato, fa da contraltare il primo nel girone di Champions League.

Il Siviglia ha già cambiato guida in panchina in questa stagione, dopo il pessimo avvio. Dopo la sconfitta nella gara d’andata contro gli inglesi, le speranze di qualificazione passano da questa partita. In campionato vengono da 4 pareggi consecutivi.

Le probabili formazioni di Arsenal-Siviglia

Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Vieira, Jorginho, Rice; Saka, Trossard, Martinelli.

Siviglia: Nyland; Navas, Gudelj, Bade, Acuna; Rakitic, Soumare, Sow; Lukebakio, En-Nesyri, Ocampos

Dove vederla in TV

Arsenal-Siviglia sarà trasmessa, in diretta su SKY, mercoledì 8 novembre dalle ore 21:00.

Quote offerte dai bookmakers per Arsenal-Siviglia

Nettamente favorito l’Arsenal offerto vincente a quota 1.33 su Marathonbet e a quota 1.32 su Unibet. La vittoria del Siviglia è pagata in doppia cifra 10.00 sia su Sisal che su Unibet. Il pareggio è offerto dai bookmakers a quota 5.60.

Pronostico per questa partita di Champions League

Crediamo che la squadra di Mikel Arteta approccierà questa sfida con il gioco visto finora offensivo. Puntiamo quindi sui gol dei gunners.

Pronostico: Multigol casa a quota 1.55 su Sisal e a quota 1.53 su AdmiralBet

Pronostico Special su Arsenal-Siviglia

Puntiamo su almeno due tiri in porta di Bukayo Saka, quota 3.40 Sisal. Con le assenze di Gabriel Jesus e Martin Odegaard il peso dell’attacco sarà su di lui. Dopo l’infortunio deve ancora segnare e sicuramente ci proverà in questa notte di Champions League

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-0 / 3-1 / 3-0