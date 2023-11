I bavaresi vengono dalla netta vittoria in Bundesliga in casa del Borussia Dortmund. Altri tre punti con i turchi del Galatasaray porterebbe la squadra di Thomas Tuchel ad essere qualificata da prima con due giornate di anticipo. Bayern Monaco-Galatasaray del 08/11/2023, pronostico e quote scommesse.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Percorso netto in Champions League per il Bayern Monaco con 9 punti in 3 partite. In campionato secondi solo dietro al sorprendente Bayer Leverkusen di questo inizio stagione.

Il Galatasaray è secondo nel girone, grazie all’exploit della vittoria all’Old Trafford. In teoria, non è questa la partita dove i turchi si giocheranno la qualificazione, piuttosto la sfida in casa contro il Manchester United. In campionato sono al comando con 31 punti in 11 giornate, ancora imbattuti.

Le probabili formazioni di Bayern Monaco-Galatasaray

Bayern Monaco (4-2-3-1): Ulreich; Mazraoui, Kim, Upamecano, Davies; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Musiala, Coman; Kane.

Galatasaray (4-3-2-1): Muslera; Boey, Ayhan, Sanchez, Angeliño; N’Dombélé, Torreira, Demiraby; Ziyech, Zaha; Icardi.

Dove vederla in TV

Bayern Monaco-Galatasaray sarà trasmessa, in diretta su SKY, martedì 8 novembre dalle ore 21:00.

Quote offerte dai bookmakers per Bayern Monaco-Galatasaray

Bayern Monaco strafavorito per questa sfida. Le quote dei bookmakers premiano il successo interno a quota 1.21 sia su Unibet che su Marathonbet, il pareggio giocato a quota 7.50 su Sisal e a quota 7.45 su Unibet, la vittoria esterna pagata 12 volte la posta giocata.

Pronostico per questa partita di Champions League

Il Bayern Monaco ha sempre subito gol in questa edizione della Champions League. L’avversario ha tante armi offensive, a cominciare da una vecchia conoscenza del nostro calcio Mauro Icardi.

Pronostico: Gol SI a quota 1.77 su Sisal, e a quota 1.76 su AdmiralBet

Pronostico Special su Bayern Monaco-Galatasaray

Non andiamo sui giocatori, ma su un risultato esatto: Altro a quota 2.18, dove basta che il Bayern Monaco faccia almeno 4 gol. Per chi vuole puntare su un Bayern Monaco da 5 gol in su si può puntare su Altro a quota 4.20 su Sisal e a quota 4.15 su Unibet

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 4-1 / 5-1 / 4-2