Sfida decisiva per il passaggio del Turno per la Lazio di Maurizio Sarri. Vincere contro il Celtic avvicinerebbe la Lazio molto vicina alla qualificazione per gli ottavi. Lazio-Celtic, pronostico, quote scommesse e risultato esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La Lazio non arriva nel suo momento migliore. La sconfitta di sabato in campionato, contro la Salernitana che fino a quel momento non aveva ancora vinto, ha alimentato i dubbi e le perplessità sulla squadra capitolina in questa stagione.

Contro il Celtic è quasi un “match point”, visto che una vittoria porterebbe a 10 punti i biancocelesti che, in caso di vittoria dell’Atletico Madrid in Olanda, porterebbe alla qualificazione agli ottavi di Champions League con un turno di anticipo.

Il Celtic è fuori dai discorsi per il passaggio agli ottavi di finale, mentre una piccola speranza è rimasta per il terzo posto che vale l’Europa League.

Nel campionato scozzese la squadra di Brendan Rodgers è un rullo compressore, prima con 36 punti in 14 partite, ad 8 punti dagli eterni rivali dei Rangers.

Le probabili formazioni di Lazio-Celtic

Lazio (4-3-3) – Provedel; Lazzari, Patric, Gila, Marusic; Kamada, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.

Celtic (4-3-3) – Hart, Johnston, Phillips, Scales, Taylor; O’Riley, McGregor, Hatate; Maeda, Furuashi, Yang.

Problemi in difesa dove mancheranno Alessio Romagnoli e Nicolò Casale. In attacco assente Mattia Zaccagni sarà sostituito da Pedro.

Dove vederla in TV

Lazio-Celtic sarà trasmessa in diretta su SKY, martedì 28 novembre dalle ore 18:45.

Quote offerte dai bookmakers per Lazio-Celtic

Nettamente favorita la Lazio per i bookmakers. Il successo interno è offerto a quota 1.53 su AdmiralBet e a quota 1.52 su Sisal.

Il pareggio è quotato a 4.35 sia su AdmiralBet che su Marathonbet. La vittoria esterna degli scozzesi è offerta a quota 6.30.

Pronostico per questa partita di Champions League

La Lazio dovrà giocare all’attacco e si esporrà alle ripartenze scozzesi. Ci immaginiamo una partita con molte occasioni da gol da ambo le parti.

Pronostici: Goal SI a quota 1.82 su Unibet e a quota 1.80 su Marathonbet

Pronostico Special di Lazio-Celtic

Ci aspettiamo una Lazio all’arrembaggio fin dal primo minuto, per un pronto riscatto dopo la prestazione in campionato. Puntiamo sull’Over 1.5 primo tempo a 2.45 Unibet e Sisal.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-1 / 3-1 / 3-2