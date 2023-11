Grossa occasione per il Feyenoord di provare il colpo qualificazione. Con una vittoria contro gli spagnoli, gli olandesi si andrebbero a giocare con più risultati la qualificazione in casa del Celtic ultimo in classifica. Pronostico Feyenoord-Atletico Madrid di Champions League del 28/11/2023.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La vittoria del derby di Rotterdam ha confermato il Feyenoord al secondo posto in Eredivisie, dietro al PSV Eindhoven dei record (13 vittorie in 13 partite).

In Champions League gli olandesi al terzo posto con 6 punti, due distanti dall’Atletico ed uno solo dalla Lazio.

L‘Atletico Madrid arriva alla sfida dopo la vittoria di misura in casa in LaLiga contro il Maiorca. La squadra di Diego Simeone è nelle zone alte della classifica e si sta confermando, come al solito, una squadra molto solida soprattutto difensivamente.

Le probabili formazioni di Feyenoord-Atletico Madrid

Feyenoord (4-2-3-1): Wellenreuther; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Wieffer, Timber; Minteh, Stengs, Paixao; Gimenez.

Atletico Madrid (3-5-2): Oblak; Hermoso, Soyuncu, Savic; Molina, Llorente, Saul, Koke, Lino; Morata, Griezmann.

Dove vederla in TV

Feyenoord-Atletico Madrid sarà trasmessa, in diretta su SKY, martedì 28 novembre dalle ore 21:00.

Quote offerte dai bookmakers per Feyenoord-Atletico Madrid

I bookmakers vedono sostanziale equilibrio tra queste due squadre: Feyenoord offerto vincente a quota 2.63 su Unibet e a quota 2.60 su Sisal, il pareggio a quota 3.56 su Marathonbet e a quota 3.50 su Unibet. Atletico Madrid vincente a quota 2.65.

Pronostico per questa partita di Champions League

Al De Kuip di Rotterdam, non è affatto facile giocare per nessuno, nonostante i colchoneros forse sono una delle poche squadre che difficilmente in Europa si fanno spaventare dall’accoglienza in trasferta. Per questo puntiamo in favore dei padroni di casa, ipotizzando in generale una partita molto intensa.

Pronostici: 1X a quota 1.50 su Unibet e a quota 1.46 su Sisal

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-0 / 0-0 / 1-1