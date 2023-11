Per il Gruppo G di Champions League, martedì 28 novembre 2023, alle ore 21, si gioca il match tra Young Boys e Stella Rossa, che vale un posto in Europa League, essendo le due squadre già eliminate. Pronostico Young Boys-Stella Rossa, quote scommesse e risultato esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La formazione di casa dello Young Boys di Berna, ha un solo punto in classifica conquistato a Belgrado proprio con la Stella Rossa. In Super League svizzera è arrivata la sconfitta 3 a 1 contro lo Zurigo.

La Stella Rossa Belgrado, arriva a Berna, per questo spareggio che vale un posto in Europa League, dopo una serie di 3 vittorie consecutive ottenute nel campionato di calcio nazionale di Super Liga.

Le probabili formazioni di Young Boys-Stella Rossa

YOUNG BOYS (4-3-1-2): Racioppi; Blum, Camara, Benito, Garcia; Niasse, Ugrinic, Colley; Males; Meschack, Nsame. Allenatore: Wicky

STELLA ROSSA (4-1-4-1): Glazer; Nedeljkovic, Djiga, Dragovic, Nikolic; Kanga; Bukari, Stamenic, Hwang in-Beom, Ivanic; Ndiaye. Allenatore: Popovic

Dove vederla in TV

Young Boys-Stella Rossa sarà trasmessa, in diretta su SKY, martedì 28 novembre dalle ore 21:00.

Quote offerte dai bookmaker per Young Boys-Stella Rossa

Per i bookmaker è lo Young Boys Berna la squadra favorita per la vittoria di questa partita di Champions League.

Segno 1 giocato vincente a quota 2.05 su Sisal e su Unibet, il pareggio bancato a quota 3.80, la vittoria esterna bancata a quota 3.30.

Pronostico per questa partita di Champions League

E’ uno spareggio per un posto in Europa League, questo tra Young Boys e Stella Rossa, dopo il pareggio ottenuto nella gara giocata a Belgrado.

Pronostico: 1 + Over 1.5 a quota 2.37 su AdmiralBet e a quota 2.40 su Marathonbet

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-0 / 1-0 / 1-1