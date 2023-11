L’Inter va in trasferta a Lisbona, mercoledì 29 novembre 2023, con il pass per gli ottavi di finale in tasca. Per questo tra i nerazzurri ci sarà spazio ad un turnover calcolato, mentre il Benfica cerca il primo punto in questa edizione della massima competizione europea. Benfica-Inter di Champions League, pronostico, scommesse e risultato esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Benfica, con un’incredibile vittoria nei minuti di recupero nel derby contro lo Sporting Lisbona, è tornata al comando del campionato portoghese in coabitazione con i cugini.

Sulle ali dell’entusiasmo di questa vittoria, la squadra lusitana proverà a fare il primo risultato positivo contro i nerazzurri, per poi giocarsi il terzo posto nell’ultima gara contro il Salisburgo.

L’Inter arriva a questa sfida da capolista in Serie A e già qualificata al prossimo turno di Champions League. Con queste premesse, è probabile che non verrà schierata la migliore formazione possibile, visto l’impegno in campionato contro il Napoli nel prossimo turno.

Le probabili formazioni di Benfica-Inter

Benfica (3-4-3): Trubin; A. Silva, Otamendi, Morato; Neves, Florentino, J. Mario, Aursnes; Di Maria, Musa, Rafa Silva.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Arnautovic.

Simone Inzaghi varerà un turnover per questa sfida, visto la qualificazione già in tasca. Probabile turno di riposo per Lautaro Martinez, Nicolò Barella e Federico Di Marco.

Dove vederla in TV

Benfica-Inter, sarà trasmessa in diretta su SKY, mercoledì 29 novembre dalle ore 21:00.

Quote offerte dai bookmakers per Benfica-Inter

I bookmakers prevedono un sostanziale equilibrio per questa sfida: Benfica vincente a 2.65 AdmiralBet e Unibet, pareggio a 3.48 Marathonbet e 3.45 Unibet, Inter vincente a quota 2.65

Pronostico per questa partita di Champions League

Le premesse lasciano tutte pensare ad un risultato positivo per i lusitani. Accendiamo la doppia chance in loro favore.

Pronostico: 1X a quota 1.49 su Unibet e su AdmiralBet.

Pronostico Special di Benfica-Inter

In una partita dove ci aspettiamo che il Benfica giochi in modo offensivo, puntiamo sul giocatore più esperto e di qualità. Angel Di Maria Gol o Assist a 2.30 Sisal

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-0 / 2-1 / 1-1