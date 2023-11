Nell’altra sfida del girone dell’Inter, il Real Sociedad ospita il Salisburgo andando alla ricerca dei tre punti, per presentarsi all’ultima sfida a Milano nelle migliori condizioni in classifica per il primo posto. Pronostico Real Sociedad-Salisburgo, quote scommesse e risultato finale.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La Real Sociedad, si sta confermando ad alti livelli anche in questa stagione, guidati da Imanol Alguacil.

Quinto posto in LaLiga, grazie alla vittoria contro il Siviglia nell’ultimo turno. In Champions League qualificazione già acquisita, proverà ad ottenere il primo posto nel girone in palio contro l’Inter.

Gli austriaci del Salisburgo, arrivano nella città basca alla ricerca di punti preziosi per mantenere il terzo posto nel gruppo che significa playoffs di Europa League. In campionato il primo posto è stato acquisito.

Le probabili formazioni di Real Sociedad-Salisburgo

Real Sociedad (4-2-3-1): Remiro; Traore, Zubeldia, Le Normand, Tierney; Merino, Zubimendi; Kubo, Mendez, Oyarzabal; Fernandez.

Salisburgo (4-3-1-2): Schlager; Dedi?, Solet, Pavlovic, Terzic; Bidstrup, Gourna-Douath, Kjærgaard; Gloukh; Šimic, Konaté.

Dove vederla in TV

Real Sociedad-Salisburgo sarà trasmessa in diretta su SKY, mercoledì 29 novembre dalle ore 21:00.

Quote offerte dai bookmakers per Real Sociedad-Salisburgo

Nettamente favorita, per la vittoria del match la Real Sociedad, giocata vincente a 1.52 Unibet e 1.51 Marathonbet. La vittoria del Salisburgo è offerta a 6.50 Sisal e 6.40 Unibet, il pareggio bancato a quota 4.40.

Pronostico per questa partita di Champions League

La Real Sociedad tra le mura amiche è un rullo compressore, ha perso solo con il Barcellona in stagione. Una vittoria in questa partita porterebbe i baschi, probabilmente, a poter giocare con due risultati su tre nella sfida decisiva per il primo posto a Milano contro l’Inter.

Pronostico: Vittoria Real Sociedad

Pronostico Special di Real Sociedad-Salisburgo

Visto le premesse di questo incontro, ci sembra un filino alta la quota dell’Over 1.5 primo tempo a 2.55 Unibet e Marathonbet.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-0 / 3-1 / 3-2