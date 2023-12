Pronostico Manchester United-Bayern Monaco, quote scommesse e forma fisica

Per il gruppo A di Champions League, martedì 12 dicembre 2023, alle ore 21, scendono in campo i padroni di casa del Manchester United e la squadra ospite del Bayern Monaco. Pronostico Manchester United-Bayern Monaco, quota scommesse e forma fisica.

Lo stato di forma delle due squadre?

Il Manchester United arriva a questo match conclusivo del gruppo A di Champions League, quarto in classifica con 4 punti, a meno uno dalla coppia formata da Copenaghen e Galatasaray, che si affrontano in Danimarca. I diavoli rossi, per approdare agli ottavi di finale, devono battere il Bayern Monaco e sperare in un pareggio nell’altra gara.

Il Bayern Monaco, si presenta in Inghilterra, in testa nel gruppo A, 5 partite giocate, 4 vittorie e un pareggio ottenuto nel match casalingo per 0 a 0 contro il Copenaghen, e con il discorso qualificazione chiuso dopo poche giornate.

Le probabili formazioni di Manchester United-Bayern Monaco

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Onana; Dalot, Maguire, Varane, Reguilon; McTominay, Amrabat; Garnacho, Bruno Fernandes, Rashford; Hojlund. Allenatore: Erik Ten Hag.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Mazraoui, Upamecano, Kim, Guerreiro; Kimmich, Goretzka; Coman, Muller, Musiala; Choupo-Moting. Allenatore: Thomas Tuchel.

Dove vederla in TV

Copenaghen-Galatasaray sarà trasmessa in diretta su SKY, martedì 12 dicembre dalle ore 21:00.

Quote Manchester United-Bayern Monaco

Partita molto equilibrata nelle quote offerte dai principali siti di scommesse, quella tra Manchester United e Bayern Monaco.

Vittoria interna offerta a quota 2.70, su Unibet e a quota 2.73 su Sisal, il pareggio pagato 4 volte la posta giocata, il successo esterno inserito in tabellone a quota 2.30.

Pronostico per questa partita di Champions League

Il Manchester United ha un solo risultato utile, la vittoria, per sperare in una qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, o conquistare almeno l’Europa Legaue. Per il Bayern Monaco partita ininfluente.

Pronostico 1

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-0 / 1-1 / 2-1