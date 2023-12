Per il gruppo B di Champions League, si gioca il match tra Lens e Siviglia, uno spareggio per la squadra che scenderà in Europa League, visto che agli ottavi sono passate Arsenal e PSV. Lens-Siviglia, pronostico, scommesse e dove vederla in TV.

Lo stato di forma delle due squadre?

La formazione di casa del Lens, tornata dopo tanti anni in Champions League, ha disputato un buon girone, ma la sconfitta subita nel turno precedente a Londra contro l’Arsenal, ha difatto eliminato i francesi dagli ottavi di finale. Con un pareggio o una vittoria stasera si aprono le porte dell’Europa League.

Il Siviglia arriva in Francia, con un solo risultato utile, la vittoria se vuole conquistare l’accesso all’Europa League, competizione che ha vinto ben sei volte negli ultimi 17 anni.

Le probabili formazioni di Lens-Siviglia

LENS (3-4-2-1): Samba; Gradit, Danso, Medina; Frankowski, Abdul Samed, Mendy, Haïdara; Sotoca, Thomasson; Wahi.

SIVIGLIA (4-3-3): Dmitrović; Juanlu, Gudelj, Sergio Ramos, Salas; Soumaré, Sow, Torres; Rakitić, Pedrosa, En-Nesyri.

Dove vederla in TV

Lens-Siviglia sarà trasmessa in diretta su SKY, martedì 12 dicembre dalle ore 18:45.

Quote Lens-Siviglia

Le quote offerte dai principali bookmaker, vedono favorita la vittoria dei padroni di casa, offerta a quota 1.95 su Admiralbet e su Sisal, il pareggio giocato a quota 3.60, la vittoria ospite a quota 3.65.

Pronostico per questa partita di Champions League

Al Lens basta un punto per qualificarsi all’Europa League, il Siviglia deve vincere. Ci aspettiamo una partita ricca di reti.

Pronostico GOL SI a quota 1.80 su Marathonbet e su Unibet

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-0 / 1-1 / 2-1