Al Wanda Metropolitano di Madrid, si deciderà la prima in classifica del Gruppo E di Champions League. Per la squadra di casa due risultati utili su tre per questo obiettivo. La Lazio riuscirà ad essere corsara a Madrid? Pronostico Atletico Madrid-Lazio, scommesse e probabili formazioni.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

L’Atletico Madrid viene dalla non semplicissima vittoria in casa contro l’ultima in classifica, l’Almeria. Il risultato è stato di 2-1, ma la cosa maggiormente preoccupante è che la squadra ha tirato più volte dei colchoneros.

Ad ogni modo ne LaLiga sono terzi distanti sette punti dal Girona capolista, con una partita in meno. Solo una sconfitta contro la Lazio, porterebbe la squadra di Diego Simeone nell’urna in seconda fascia.

La Lazio non riesce a trovare continuità in Serie A. Come detto, più volte, dal suo allenatore quest’anno i biancocelesti non riescono a vincere le partite contro le “piccole” a differenza della passata stagione.

Meglio in Champions League, qualificazione in tasca, e possibilità di giocarsi una sfida affascinante per il primo posto contro una delle squadre più competitive d’Europa.

Le probabili formazioni di Atletico Madrid-Lazio

Atletico Madrid (5-3-2) : Oblak; Hermos, Witsel, Savic, Lino, Molina; Llorente, Barrios, Saul; Griezmann, Morata.

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Pellegrini; Kamada, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Maurizio Sarri recupera per questa sfida la coppia centrale difensiva. A sinistra agirà Luca Pellegrini, occasione a centrocampo per Daichi Kamada e Matiàs Vecino, con l’urugaiano preferito a Nicolò Rovella come vertice basso del centrocampo in Europa. In attacco ci saranno i titolari.

Dove vederla in TV

Atletico Madrid-Lazio sarà trasmessa, in diretta su SKY, mercoledì 13 dicembre dalle ore 21:00.

Quote offerte dai bookmakers per Atletico Madrid-Lazio

Le quote per questa sfida sono le seguenti: Atletico Madrid vincente pagato a 1.60 Marathonbet e AdmiralBet, pareggio a 4.20 Unibet e 4.15 AdmiralBet, vittoria Lazio pagata 6 volte la posta giocata.

Pronostico per questa partita di Champions League

Crediamo che l’Atletico Madrid possa portare a casa l’incontro. La posta in palio è il primo posto, con la Lazio che può ottenerlo solo con la vittoria. Per questo ci sembra alta la quota di entrambe le squadre segnano.

Pronostico: Goal SI a 1.98 Unibet, e a quota 1.94 Marathonbet

Pronostico special per Atletico Madrid-Lazio

Proviamo la combo vittoria Atletico Madrid e Goal SI a 3.50 Sisal e 3.45 AdmiralBet.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-1 / 3-2 / 3-1