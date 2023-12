Mercoldi 13 dicembre 2023, alle ore 21, andrà in scena l’atto finale di Champions League nel girone F, dove si affronteranno il Borussia Dortmund, già qualificato agli ottavi di finale e il PSG, in piena lotta per qualificarsi. Borussia Dortmund-PSG di Champions League, pronostico, quote e risultato esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Sfida importantissima in casa del Dortmund, dove il PSG si giocherà la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League.

Il Borussia Dortmund, arriva a questa partita con il biglietto per gli ottavi di finale di Champions League già in tasca, dopo dei risultati positivi, ed è reduce da 2 vittorie e un pareggio nelle ultime 3 partite di Bundesliga giocate.

Il PSG arriva in Germania in ottima forma il Ligue 1, dove è reduce da 5 risultati positivi di fila. La partita di andata la vinse il PSG 2-0, ma attenzione che giocare a Dortmund non è mai facile e sicuramente i giocatori francesi potrebbero risentire molto la pressione di dover vincere, per essere matematicamente qualificati.

Le probabili formazioni di Borussia Dortmund-PSG

Borussia Dortmund (4-2-3-1): Kobel; Meunier, Hummels, Schlotterbeck, Bensebaini; Sabitzer, Ozcan; Reus, Brandt, Gittens; Fullkrug.

Paris Saint Germain (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Hernandez; Soler, Ugarte, Vitinha; Asensio, Muani, Mbappè.

Dove vederla in TV

Borussia Dortmund-PSG sarà trasmessa, in diretta su SKY, mercoledì 13 dicembre dalle ore 21:00.

Quote Borussia Dortmund-Paris Saint Germain

La favorita per i bookmaker per la vittoria è la squadra ospite del PSG, che troviamo vincente a quota 1.85 su Sisal e su AdmiralBet, il pareggio viene dato a quota 4.00, mentre il successo dei padroni di casa viene offerto in lavagna a quota 3.75.

Pronostico Borussia Dortmund-PSG di Champions League

Ci aspettiamo una partita molto combattuta dove decidiamo di prenderci l’esito GOAL SI come a quota 1.60.

Attenzione anche al goal SI primo tempo che troviamo in lavagna a quota 4.00 circa.

Pronostico Special

Come pronostico special, decidiamo di prenderci la combo goal/goal 1 e secondo tempo a quota 8.00 su Marathonbet e Unibet

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-2 / 1-1 / 0-2