Le gare di andata degli ottavi di finale di Champions League, si aprono martedì 13 febbraio 2024, con i campioni in carica del Manchester City, impegnati in trasferta in Danimarca, ospiti del Copenaghen. Pronostico Copenaghen-Manchester City di Champions League.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Per il Copenaghen è stato un vero successo superare i gironi di qualificazione di Champions League e approdare agli ottavi di finale. Il campionato nazionale però è fermo per la pausa inverale e questa sarà la prima vera partita da affrontare nel 2024.

La squadra ospite del Manchester City, campione in carica, dopo la vittoria in finale ottenuta lo scorso anno per 1 a 0 contro l’Inter è la squadra favorita per la vittoria anche di questa edizione della “Coppa dalle grandi orecchie”.

In Premier League, gli uomini allenati da Pep Guardiola, sono secondi in classifica a 2 punti dalla capilista Liverpool, ma con una partita da recuperare e sono reduci da 5 vittorie consecutive.

Le probabili formazioni di Copenhagen-Manchester City

Copenhagen (4-3-3): Grabara; Ankersen, Vavro, Diks, Jelert; Lerager, Falk, Diogo Gonçalves; Elyounoussi, Claessen, Achouri.

Manchester City (4-1-4-1): Ederson; Walker, Ruben Dias, Aké, Gvardiol; Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne, Alvarez, Foden; Haaland.

Dove vederla in TV

Copenhagen-Manchester City sarà trasmessa in diretta su SKY, martedì 13 febbraio dalle ore 21:00.

Quote offerte dai bookmakers per Copenaghen-Manchester City

Nettamente favorito il Manchester City, bancato vincente a quota 1.25 su Snai ed AdmiralBet. La vittoria del Copenhagen inserita in lavagna quote a 13.00 su Sisal e 12.50 su Betway. Il pareggio quota 6.25 Snai e 6.20 Admiralbet.

Pronostico per questa partita di Champions League

Il Manchester City è nettamente favorito anche dal nostro pronostico per questa trasferta in casa del Copenaghen.

Pronostico: 2 + Over 2.5 offerto a quota 1.80 su Sisal e su Snai