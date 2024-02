Si aprono le partite di andata degli ottavi di finale di Champions League, martedì 13 febbraio 2024, dopo una lunga pausa, con il match in programma in Germania, tra i padroni di casa del Lipsia e la squadra ospite del Real Madrid. Lipsia-Real Madrid, pronostico e guida scommesse online.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La squadra di casa del Lipsia, si avvicina a questa importante partita di andata degli ottavi di finale di Champions League, al quinto posto in Bundesliga, ma con l’anno nuovo, che ha dato poche gioie al suo allenatore Marco Rose, viste le 3 sconfitte subite in campionato.

Il Real Madrid arriva invece in Germania, in testa al campionato nazionale spagnolo di La Liga, con 5 punti di vantaggio sul sorprendete Girona, battuto nettamente nel match giocato a Madrid, sabato per 4 a 0.

Le probabili formazioni di Lipsia-Real Madrid

Lipsia (4-4-2): Gulacsi; Henrichs, Klosterman, Orba, Raum; Olmo, Kampl, Schlager, Simons; Openda, Seiko. All. Rose.

Real Madrid (4-3-1-2): Lunin; Vazquez, Carvajal, Tchouameni, Mendy; Valverde, Kroos, Camavinga; Brahim; Vinicius, Rodrygo.

Dove vederla in TV

Lipsia-Real Madrid sarà trasmessa, in diretta su Canale 5 e SKY, martedì 13 febbraio dalle ore 21:00.

Quote offerte dai bookmakers per Lipsia-Real Madrid

Il Lipsia è offerto vincente a quota 3.11 Betway e 3.10 AdmiralBet, il pareggio è dato a 3.70 Snai e 3.66 Betway. La vittoria del Real Madrid è inserita in lavagna a quota 2.20.

Pronostico per questa partita di Champions League

Partita molto interessante quella tra Lipsia e Real Madrid che sicuramente potrebbe regalare reti e spettacolo. Il nostro pronostico è una Combo GOL SI + OVER 2.5 offerta a quota 1.83 su Snai e a quota 1.84 su Sisal