La Lazio, mercoledì 14 febbraio 2024, ospita allo stadio Olimpico di Roma, la squadra campione di Germania, il Bayern Monaco, per la partita di andata degli ottavi di finale di Champions League. Pronostici Champions League: Lazio-Bayern Monaco del 14/02/2024.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

I biancocelesti della Lazio, arrivano a questo importante match di andata degli ottavi di finale di Champions League, ottavi in campionato, con 37 punti e sono reduci dalla bella vittoria esterna per 3 a 1 ottenuta sul difficile campo del Cagliari.

Il Bayern Monaco di Thomas Tuchel, arriva in italia, dopo aver perso sabato, in maniera pesante per 3 a 0, lo scontro diretto per il primato in Bundesliga contro il Bayer Leverkusen e ora si trova staccato 5 di punti dalla vetta.

Le probabili formazioni di Lazio-Bayern Monaco

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.

Bayern Monaco (3-4-2-1): Neuer; Upamecano, Dier, Kim; Mazraoui, Pavlovic, Goretzka, Guerreiro; Sané, Musiala; Kane.

Dove vederla in TV

Lazio-Bayern Monaco sarà trasmessa in diretta su Amazon Prime Video, mercoledì 14 febbraio dalle ore 21:00.

Quote offerte dai bookmakers

I tedeschi sono favoriti per la vittoria, offerta a quota 1.67 Sisal e 1.65 AdmiralBet. Il pareggio è quotato 4.01 Betway e 4.00 AdmiralBet. La vittora della Lazio a quota 5.00 su Sisal e Snai.

Pronostici Champions League: Lazio-Bayern Monaco

Il Bayern Monaco è sicuramente favorito per questo match in casa della Lazio. Ma attenzione che i bavaresi non sono in grande forma e la recente sconfitta contro il Leverkusen, ha lasciato pesanti punti interrogativi nella squadra.

Pronostico GOL SI offerto a quota 1.75 su Sisal e Snai

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-2 / 2-1 / 0-2