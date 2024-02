Questa sera a Parigi, è in programma la partita di andata degli ottavi di finale in Champions League, tra i padroni di casa del PSG e la squadra ospite spagnola della Real Sociedad. Pronostico PSG-Real Sociedad di Champions League del 14/02/2024.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

I padroni di casa del Paris Saint Germain, arrivano a questa partita in casa, valida per gli ottavi di finale chi Champions League, in forma, visti i 13 punti conquistati nelle ultime 5 partite di Ligue 1 giocate e il primo posto in classifica con 11 punti di vantaggio sul Nizza secondo.

La Real Sociedad, del tecnico Imanol Alguacil, arriva nella capitale francese con delle difficoltà soprattutto a segnare. La squadra è al settimo posto in La Liga, e nelle ultime 4 partite di campionato ha segnato una sola rete.

Le probabili formazioni di PSG-Real Sociedad

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pereira, L. Hernandez; Ruiz, Ugarte, Zaire-Emery; Dembelè, Muani, Mbappè.

Real Sociedad (4-3-3): Remiro; Traore, Zubeldia, Pacheco, Galàn; Mendez, Zubimendi, Merino; Kubo, Silva, Zakharyan.

Dove vederla in TV

PSG-Real Sociedad sarà trasmessa, in diretta su SKY, mercoledì 14 febbraio dalle ore 21:00.

Quote offerte dai bookmakers per PSG-Real Sociedad

Favoriti i parigini, offerti vincenti a quota 1.67 su Sisal e AdmiralBet. Il pareggio è quotato a 3.80 Betway e 3.75 AdmiralBet. La vittoria del Real Sociedad a quota 5.50 Snai e 5.25 Sisal.

Pronostico PSG-Real Sociedad di Champions League

Il PSG parte favorito nel nostro pronostico, e deve sfruttare la partita in casa per segnare più reti possibili. Ma occhio che la Real Sociedad è una squadra che subisce poche reti e ha fatto penare anche l’Inter nel girone di Champions League.

Pronostico 1 a quota 1.67

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-0 / 2-1 / 1-0