Torna in campo l’Inter, martedì 20 febbraio 2024, alle ore 21, allo stadio San Siro, per l’andata degli ottavi di finale in Champions League, contro la squadra spagnola dell’Atletico di Madrid. Pronostico Inter-Atletico Madrid di Champions League del 20/02/2024.

Lo stato di forma delle due squadre

La squadra di casa dell’Inter, allenata dal tecnico Simone Inzaghi, arriva a questa partita di andata degli ottavi di finale di Championa League, in piena forma, in testa al campionato italiano di Serie A e reduce da 5 vittorie in campionato consecutive, l’ultima in casa contro la Salernitana.

L’Atletico di Madrid arriva in Italia, solo al quarto posto nel campionato spagnolo di La Liga, staccato di ben 11 punti dalla capolista Real Madrid e reduce dalla roboante vittoria interna per 5 a 0 contro il Las Palmas.

Le probabili formazioni di Inter-Atletico Madrid

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.

Atletico Madrid (3-5-2): Oblak; Hermoso, Witsel, Savic; Llorente, Barrios, Koke, De Paul, Riquelme; Griezmann, Depay.

Le quote offerte per questo match di Champions League

Per i bookmaker è l’Inter la squadra favorita per la vittoria. Segno 1 giocato vincente a quota 1.75 su Sisal e a quota 1.78 su Admiralbet, il pareggio offerto a quota 3.60, la vittoria ospite giocata a quota 4.80.

Pronostico Inter-Atletico Madrid

L’Inter deve assolutamente sfruttare in fattore campo e vincere con un buon scarto di reti, per andare a Madrid nella gara di ritorno con buon possibilità di superare il turno.

Pronostico 1+Over 1.5, offerto a quota 2.30 su Snai e a quota 2.35 su Betway

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-0 / 2-0 / 2-1