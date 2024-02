Per gli ottavi di finale di Champions League, mercoledì 21 febbraio 2024, si gioca la partita di andata tra i padroni di casa del Porto e la squadra inglese dell’Arsenal. Pronostico Porto-Arsenal, risultato esatto e quote scommesse.

Lo stato di forma delle due squadre

La formazione di casa del Porto, arriva a questa partita di andata degli ottavi di finale di Champions League, solo al terzo posto nel campionato nazionale, a 7 punti dalla coppia di testa formata da Benfica e Sporting Lisbona.

L’Arsenal arriva in Portogallo, in piena forma e in seconda posizione in Premier League, con soli 2 punti di distacco dal Liverpool. Nelle ultime 5 partite di campionato sono arrivate altrettante vittorie, l’ultima in trasferta per 5 a 0 a Burnley.

Le probabili formazioni di Porto-Arsenal

Porto (4-2-3-1): Diogo Costa; Joao Mario, Fabio Cardoso, Pepe, Wendell; Alan Varela, Nico Gonzalez; Galeno, Pepê, Francisco Conceicao; Evanilson All.: Conceicao

Arsenal (4-3-3): Raya; White, Saliba, Magalhes, Zinchenko; Odegaard, Jorginho, Rice; Saka, Trossard, Martinelli All.: Arteta

Le quote offerte per questo match di Champions League

Per i bookmaker, è la squadra inglese dell’Arsenal la formazione favorita per la vittoria. Segno 2 bancato a quota 1.66 su Snai e a quota 1.67 su Sisal, il pareggio giocato a quota 3.75, mentre il successo interno offerto a quota 5.50.

Pronostico Porto-Arsenal

Partita complicata da pronosticare questa tra Porto e Arsenal. Gli uomini allenati dal tecnico Mikel Arteta, sono per noi favoriti, ma proferiamo puntare su GOL SI offerto a quota 1.95 su Admiralbet e a quota 2 su Betway.

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 0-1 / 1-2 / 1-1