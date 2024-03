Questa sera allo stadio Allianz Arena, è in programma la partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, tra i padroni di casa del Bayern Monaco e la squadra capitolina della Lazio. Bayern Monaco-Lazio, pronostico, quote scommesse e risultato esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

Il Bayern Monaco si avvicina a questo match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League non in ottime condizioni fisiche.

La gara di andata giocata a Roma, è termina 1 a a 0 per la Lazio, e in campionato nazionale di Bundesliga, i bavaresi sono staccati di ben 10 lunghezze dalla capolista Bayer Leverkusen.

La Lazio, si presenta in Germania, forte della vittoria nella partita di andata. Gli uomini allenati da mister Maurizio Sarri, in campionato sono noni in classifica con 40 punti e sono reduci dalla sconfitta interna subita contro il Milan.

Le probabili formazioni di Bayern Monaco-Lazio

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, de Ligt, Kim, Guerreiro; Dier, Goretzka; Sané, Muller, Musiala; Kane. All.: Tuchel.

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri

Dove vederla in TV

Bayern Monaco-Lazio sarà trasmessa in diretta su Canale 5 e SKY, martedì 5 marzo dalle ore 21:00.

Quote offerte dai bookmakers per questa partita

Nettamente favorito il Bayern Monaco per la vittoria, giocata a quota 1.28 AdmiralBet e a quota 1.27 Betway, il pareggio è offerto a quota 6.25 Snai e 6.00 Sisal, la vittoria della Lazio a 11 Snai e 10.00 Sisal

Pronostico Bayern Monaco-Lazio

I bavaresi partono nettamente favoriti nel nostro pronostico, anche se la squadra non è in grandissima forma, ma pensiamo che il livello tecnico della rosa sia nettamente superiore alla Lazio.

Pronostico 1+Over 2.5 a quota 1.70 su Snai e a quota 1.72 su Sisal

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 3-0 / 2-1 / 2-0