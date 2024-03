Questa sera, per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, allo stadio Municipal de Anoeta, i padroni di casa della Real Sociedad affrontano il Paris Saint Germain. Pronostico Real Sociedad-PSG di Champions League del 05/03/2024.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La partita di andata giocata a Parigi, ha visto il PSG vincere per 2 a 0. Non sarà facile per gli uomini allenati dal tecnico Ilmanol Algucil, ribaltare la partita e qualificarsi per i quarti di finale di Champions League.

Nel campionato nazionale spagnolo di La Liga, la Real Sociedad e solo al settimo posto e viene da 3 sconfitte nelle ultime 4 gare giocate.

Il PSG arriva in Spagna forte della vittoria nella gara di andata e con mezzo scudetto in tasca. In campionato infatti la squadra della capitale ha nove punti di vantaggio sul Brest, seconda forza in Ligue 1.

Le probabili formazioni di Real Sociedad-PSG

Real Sociedad (4-3-1-2): Remiro; Aramburu, Zubelda, Le Normand, Tierney; Merino, Zubimendi, Olasagasti; Mendez; Sadiq, Silva.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Mukiele, Beraldo, Hernandez; Soler, Ugarte, Vitinha; Asensio, Ramos, Mbappé.

Dove vederla in TV

Real Sociedad-PSG, sarà trasmessa in diretta su SKY, martedì 5 marzo dalle ore 21:00.

Quote offerte dai bookmakers per Real Sociedad-PSG

Partita in sostanziale equilibrio per le quote offerte dai principali bookmaker: Vittoria della Real Sociedad offerta a quota 2.60 su AdmiralBet e a quota 2.55 su Snai, pareggio offerto a quota 3.45 su Snai e a quota 3.40 su Sisal, la vittoria del PSG bancata a quota 2.75 su Sisal e a quota 2.70 su Snai

Pronostico Real Sociedad-PSG di Champions League del 05/03/2024

La squadra di casa dovrà attaccare dal primo minuti di gioco per tentare l’impresa e segnare 3 reti al PSG per qualificarsi. I parigini potranno sfruttare il contropiede per far male alla Real Sociedad.

Pronostico: GOL SI offerto a quota 1.75 sia su Sisal che su Admiralbet

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 1-1 / 2-1 / 1-2