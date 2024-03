Per il match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, mercoledì 6 marzo 2023, alle ore 21, i campioni in carica del Real Madrid, ospitano nel Regno Unito la squadra danese del Copenaghen. Pronostico Manchester City-Copenaghen di Champions League del 06/03/2024.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La partita di andata degli ottavi di finale di Champions League, giocata nella capitale danese è finita con la vittoria del City per 3 a 1.

Per questo match di ritorno, gli uomini allenati dal tecnico Pep Guardiola, potrebbero avere vita facile e la squadra è già proiettata al big match di campionato contro il Liverpool, che può valere il comando in Premier League.

Il Copenaghen ha già disputato una grandissima Champions League, superando i gironi di qualificazioni e poi approdando agli ottavi di finale. Nel campionato nazionale danese, la squadra della capitale è terza in classifica.

Le probabili formazioni di Manchester City-Copenhagen

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Dias, Stones, Aké; De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva; Foden, Haaland, Doku.

Copenhagen (4-3-3): Grabara; Jelert, Vavro, McKenna, Diks; Mattsson, Falk, Gonçalves; Elyounoussi, Claesson, Achouri.

Dove vederla in TV

Manchester City-Copenhagen, sarà trasmessa in diretta su SKY, mercoledì 6 marzo dalle ore 21:00.

Quote offerte dai bookmakers per questa partita

Strafavorito il Manchester City per la vittoria, offerta alla quota simbolica di 1.14 AdmiralBet e 1.13 Betway. Il pareggio è offerto a 9.25 Snai e 9.00 Sisal, la vittoria del Copenhagen a 18.00 Sisal e Snai.

Pronostico Manchester City-Copenaghen di Champions League

Partita che sembra sulla carta come un semplice allenamento per i padroni di casa, in vista della partita contro il Liverpoll in Premier League.

Pronotico 1+Over 2.5, offerto a quota 1.50 su Admiralbet e a quota 1.53 su Sisal

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 3-0 / 2-1 / 2-0