Questa sera, si gioca il ritorno degli ottavi di finale in Champions League, tra i padroni di casa della Real Madrid e la formazione ospite del Lipsia. Real Madrid-Lipsia, pronostico, scommesse e risultato esatto.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La partita di andata degli ottavi di finale di Champions League giocata in Germania è terminata 1 a 0 per la formazione spagnola.

Gli uomini allenata da Carlo Ancelotti, arrivano a questa partita in testa al campionato spagnolo di La Liga, con 7 punti di vantaggio sul Girona secondo.

Il Lipsia, dovrà giocare una super partita per ribaltare la sconfitta subita nella gara di andata. In Bundesliga, la squadra al quinto posto e in lotta per un posto in Champions League nella prossima stagione.

Le probabili formazioni di Real Madrid-Lipsia

Real Madrid (4-3-1-2): Lupin; Carvajal, Rudiger, Tchouameni, Mendy; Valverde, Kroos, Camavinga; Bellingham; Rodrygo, Vinicius Jr.

Lipsia (4-4-2): Gulacsi; Simakan, Klostermann, Orban, Raum; Olmo, Henrichs, Schlager, Simons; Openda, Seiko. All. Rose.

Dove vederla in TV

Real Madrid-Lipsia, sarà trasmessa in diretta su Amazon Prime Video, mercoledì 6 marzo dalle ore 21:00.

Quote offerte dai bookmakers per Real Madrid-Lipsia

Favoriti per la vittoria i blancos, offerti a quota a 1.57 AdmiralBet e Sisal, il pareggio giocato a 4.50 Snai e 4.45 AdmiralBet. La vittoria del Lipsia è quotata 5.25 Snai e Sisal.

Pronostico Real Madrid-Lipsia

Partita che sembra a senso unico, visto la partita di andata giocata in Germania. Vedremo se il Lipsia avrà la forza di giocare a viso aperto allo stadio Santiago Bernabeu.

Pronostico 1+Over 1.5 a quota 1.70 su Sisal e Snai

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-1 / 2-0 / 3-1