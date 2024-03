Pronostici Champions League 12-13 marzo 2024. Questa settimana si completano gli ottavi di finale con gli ultimi 4 match. Martedì è in campo il Napoli che cerca l’impresa a Barcellona. Impegno spagnolo anche per l’Inter che vola a Madrid dopo l’1-0 dell’andata a San Siro contro l’Atletico.

Pronostici Champions League 12-13 marzo 2024: Barcellona-Napoli

Barcellona-Napoli, ritorno degli ottavi di finale di Champions League, che andrà in scena martedì 12 marzo alle ore 21:00 allo Stadio Olimpico di Montjuic, con diretta TV su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 252.

Si parte dall’1-1 dell’andata, maturato in virtù delle reti messe a segno da Robert Lewandowski per i blaugrana e Victor Osimhen per i partenopei. Sarà in totale il sesto incrocio tra le due formazioni in competizioni UEFA, ma tra Champions League ed Europa League il Napoli non ha mai vinto. Il bilancio è di 2 successi per il Barcellona e 3 pareggi: i successi dei catalani sono il 2-4 maturato al Maradona ai sedicesimi di finale di Europa League 2021-22 e il 3-1 del Camp Nou nel ritorno degli ottavi di Champions League 2019-20.

Probabili Formazioni: Barcellona-Napoli

Entrambe le formazioni scenderanno in campo con uno speculare 4-3-3. Davanti a Ter Stegen, Xavi dovrebbe schierare Araujo e Inigo Martinez al centro, con Koundé e Cancelo ai lati. A centrocampo, Gundogan dovrebbe essere affiancato da Romeu e Christensen, mentre davanti Lewandowski sarà il terminale offensivo con Yamal e Joao Felix ai lati.

Calzona replica con il trio offensivo composto da Politano, Osimhen e Kvaratskhelia. In difesa, davanti a Meret ci saranno, da destra verso sinistra, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui, mentre a centrocampo Lobotka sarà supportato da Anguissa e Traore.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Koundé, Araujo, Inigo Martinez, Cancelo; Romeu, Christensen, Gundogan; Yamal, Lewandowski, Joao Felix. All.: Xavi.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Traore; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All.: Calzona.

Quote Barcellona-Napoli

Nelle quote la squadra di Calzona parte in ritardo su Snai, con gli spagnoli favoriti @1,87, il pareggio (che porterebbe le squadre ai supplementari) si gioca @3,70, con il «2» poco più su, a @3,90. Nettamente dalla parte del Barca invece la lavagna per il passaggio del turno, con la qualificazione dei catalani @1,37 contro il Napoli offerto @3,00 volte la posta.

L’Over 2.5 Gol @1,70 su AdmiralBet lascia presagire una partita con almeno tre gol, ed è opposto all’Under @2,05 su Sisal. Goal (già uscito all’andata) @1,60, con l’esito contrario @2,20. Nella lavagna per i possibili marcatori, testa a testa tra Lewandowski @2,25 e Osimhen @3,00.

Pronostici Champions League 12-13 marzo 2024: Atletico Madrid-Inter

Mercoledì 13 marzo alle 21:00 (diretta TV e streaming su Amazon Prime Video) fari puntati sul Wanda Metropolitano di Madrid per il match tra Atletico Madrir-Inter. All’andata, 1-0 in favore dei nerazzurri grazie alla rete messa a segno da Arnautovic, anche se i nerazzurri avrebbero potuto chiudere con una differenza reti maggiore.

Il precedente match è stato il secondo scontro in competizioni UEFA tra queste due squadre, che si erano già affrontate nella finale di Supercoppa Europea del 2010: in quella occasione, gli spagnoli si imposero per 2-0 grazie alle reti di Reyes e Aguero.

Probabili Formazioni Atletico Madrid-Inter

A meno di sorprese, anche al Wanda Metropolitano le squadre scenderanno in campo con moduli speculari. I Colchoneros di Diego Simeone saranno guidati in difesa dal belga Witsel, mentre a centrocampo sarà Koke ad agire come playmaker, con De Paul e Saul interni. Davanti, verso la coppa Morata-Depay, con Griezmann, non al meglio, che potrebbe partire dalla panchina.

Dopo l’ampio turnover di Bologna, Simone Inzaghi ripresenta davanti la coppia composta da Thuram e Lautaro Martinez, mentre in difesa si ricompone il trio Pavard-Acerbi-Bastoni. Dimarco sarà il padrone della corsia mancina, mentre a destra è ballottaggio tra Dumfries e Darmian. Calhanoglu sarà in regia con Barella e Mkitharyan interni.

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Savic, Witsel, Hermoso; Llorente, De Paul, Koke, Saul, Lino; Morata, Depay. All. Simeone

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkitharyan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. S. Inzaghi

Quote Atletico Madrid-Inter

Nelle quote per la partita di ritorno l’Inter è in leggero vantaggio @2,50 contro il @2,90 dei Colchoneros, mentre il pareggio si gioca @3,25 su NetBet. All’andata fu Under, anche per la gara di ritorno il risultato con massimo di due reti segnate si fa preferire @1,75 rispetto al @1,95 per l’Under su Betway.

Lautaro Martinez è il giocatore più indiziato a segnare un gol al Metropolitano in quota @3,00, seguono Morata e Thuram entrambi offerti @3,25. I bookmaker vedono invece Inzaghi nettamente favorito per il passaggio del turno @1,30, con il Cholo Simeone @3,45.

Attenzione anche alle quote antepost per la vittoria finale. L’Inter è al momento la quinta favorita per la vittoria della coppa dalle grandi orecchie @9,00; davanti sempre il Manchester City @2,75, davanti al Real Madrid @5,50, poi arrivano l’Arsenal e il Bayern appaiate @7,50. Il Napoli, invece, è a @75 volte la posta, al pari del Porto, con il solo Psv Eindhoven ad avere una quota più alta @100.

Programma completo Ritorno ottavi di finale UEFA Champions League 2023-24

Paris Saint-Germain, Manchester City, Real Madrid e Bayern Monaco sono già qualificate ai quarti di finale e questa settimana si completerà il quadro dei quarti con queste sfide in programma:

12.03. 21:00 Arsenal-FC Porto

12.03. 21:00 Barcellona-Napoli

13.03. 21:00 Atletico Madrid-Inter

13.03. 21:00 Dortmund-PSV

Martedì, l’Arsenal di Arteta dovrà rimontare all’Emirates Stadium di Londra lo 0-1 subito in Portogallo contro il Porto: per la squadra allenata da Sergio Conceicao decide al momento il gol di Galeno, messo a segno nel recupero della prima sfida.

Mercoledì, invece, il Borussia Dortmund ospita il PSV Eindhoven al Signal Iduna Park, partendo dall’1-1 dell’andata in terra olandese: vantaggio tedesco con Malen, pareggio da parte dei biancorossi con de Jong.