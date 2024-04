Real Madrid-Manchester City era la finale che tutti si aspettavano in Champions League, ma il sorteggio ha voluto che si giocasse invece nei quarti di finale. Pronostico Real Madrid-Manchester City di Champions League, scopri lo stato di forma delle squadre, le quote scommesse e il probabile risultato finale.

Come arrivano le due squadre alla partita?

I padroni di casa del Real Madrid, allenati dal tecnico italiano, Carlo Ancelotti, comandano il campionato nazionale di La Liga, con 8 punti di vantaggio suol Barcellona secondo.

In Champions League, la squadra della capitale spagnola, ha eliminato negli ottavi di finale la squadra tedesca del Lipsia.

Il Manchester City, campione in carica, arriva in Spagna, secondo in classifica in Premier League, con un punto da recuperare sulla coppia al comando formata da Arsenal e Liverpool.

Negli ottavi di finale, il Manchester City ha superato la squadra danese del Copenaghen, con lo stesso punteggio 3 a 1.

Le probabili formazioni di Real Madrid-Manchester City

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Camavinga; Tchouameni, Kroos, Valverde; Rodrygo, Bellingham, Vinicius.

Manchester City (4-1-4-1): Ederson; Gvardiol, Ruben Dias, Akanji, Stones; Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne, Kovacic, Foden; Haaland.

Dove vederla in TV

Real Madrid-Manchester City, sarà trasmessa in diretta Canale 5 e SKY, martedì 9 aprile dalle ore 21:00.

Real Madrid-Manchester City, le quote dei bookmaker

Leggermente favorito il Manchester City per la vittoria, offerta a quota 2.48 Vincitu e 2.45 AdmiralBet, la vittoria del Real Madrid a 2.90 Sisal e 2.87 Vincitu. Il pareggio è offerto a 3.59 Vincitu e 3.55 Betflag.

Pronostico Real Madrid-Manchester City di Champions League

Partita sicuramente che si prospetta molto equilibrata questa tra Real e City. Quindi preferiamo giocare l’opzione GOL SI che troviamo offerta a quota 1.61 su Betflag e a quota 1.62 su Netbet