Atletico Madrid-Borussia Dortmund, pronostico, scommesse e risultato esatto

Il match di andata dei quarti di finale di Champions League, è in programma mercoledì 10 aprile 2024, alle ore 21, e vede scendere in campo, allo stadio Civitas Metropolitano, i padroni di casa dell’Atletico Madrid e la formazione ospite del Borussia Dortmund.

Come arrivano le due squadre alla partita?

I padroni di casa dell’Atletico Madrid, arrivano a questa sfida, valida come partita di andata dei quarti di finale di Champions League, quarti in classifica nel campionato spagnolo di La Liga, in lotta contro l’Athetic Bilbao per un posto la prossima stagione in Champions.

In Champions League, la squadra della capitale spagnola, ha eliminato negli ottavi di finale L’Inter, vincendo ai calci di rigore.

Il Borussia Dormund, arriva in Spagna, al terzo posto in Bundesliga, a pari punti con il Lipsia e in corsa per un posto in Championa League nella prossima stagione.

In questa stagione della “coppa dalle grandi orecchie”, la squadra allenata dal tecnico Edin Terzic, ha centrato i quarti di finale, superando negli ottavi il PSV Eindhoven.

Le probabili formazioni di Atletico Madrid-Borussia Dortmund

Atletico Madrid (3-5-2): Oblak; Savic, Witsel, Reinildo; Molina, Llorente, Koke, De Paul, Lino; Griezmann, Morata.

Borussia Dortmund (4-3-3): Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Sabitzer, Can, Brandt; Sancho, Füllkrug, Adeyemi.

Dove vederla in TV

Atletico Madrid-Borussia Dortmund, sarà trasmessa in diretta SKY, mercoledì 10 aprile dalle ore 21:00.

Atletico Madrid-Borussia Dormund: le quote dei bookmaker

Favorito l’Atletico Madrid per la vittoria, bancata a 1.84 Vincitu e 1.80 AdmiralBet. Il pareggio è quotato a 3.77 Vincitu e 3.65 Betflag, la vittoria del Borussia Dortmund a quota 4.75 Sisal e 4.54 Vincitu.

Pronostico Atletico Madrid-Borussia Dormund

Il nostro pronostico pende dalla parte dell’Atletico Madrid, che potrà sfruttare il fattore campo, per vincere questa partita. Pronostico 1+ Over 1.5 offerto a quota 2.20 su Sisal e Admiralbet

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 2-0 / 2-1 / 1-1

Sono uno dei fondatori di Poker Italia Web, la voce libera del gioco. Sono nel settore dei giochi dal 2009 e oltre al poker sono appassionato di scommesse sportive, criptovalute e viaggi.